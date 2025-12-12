Questa sera, ai The Game Awards, Amazon Game Studios e Crystal Dynamics hanno svelato due nuovi capitoli della serie Tomb Raider: Tomb Raider: Catalyst e Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Entrambi i trailer sono disponibili.

In sviluppo da Crystal Dynamics, il nuovo capitolo porta Lara nel Nord dell’India, dopo un cataclisma che ha liberato antichi segreti e forze misteriose. Con diversi cacciatori di tesori in competizione, Lara dovrà correre contro il tempo per proteggere un potere capace di cambiare il futuro.

Realizzato con Unreal Engine 5, propone il mondo più grande mai visto nella serie, tra paesaggi ricchi di misteri, tombe complesse e dispositivi tecnologici personalizzabili. L'uscita è prevista nel 2027 su PS5, Xbox Series X|S e Steam.

Sviluppato da Crystal Dynamics e Flying Wild Hog, il gioco è una reinterpretazione moderna dell’avventura del 1996. Con UE5, propone ambientazioni spettacolari, un design aggiornato e nuove sorprese che omaggiano lo spirito originale.

I giocatori esploreranno luoghi esotici perduti nel tempo, affronteranno trappole mortali e predatori letali mentre cercano i frammenti dello Scion. Il titolo arriverà nel 2026 su PS5, Xbox Series X|S e Steam.

Entrambi i giochi vedono Alix Wilton Regan nel ruolo di Lara Croft, promettendo una nuova interpretazione dell’iconica avventuriera.