Crystal Dynamics sta preparando un intervento significativo sul level design di Tomb Raider: Legacy of Atlantis, il remake completo del primo capitolo annunciato ai The Game Awards 2025 e atteso per il 2026.
Gli sviluppatori hanno confermato che la difficoltà brutale dell'originale del 1996 verrà ricalibrata per adattarsi alle aspettative dei giocatori contemporanei, una scelta che inevitabilmente farà discutere i puristi della prima ora ma che potrebbe rendere l'esperienza più accessibile senza snaturarne l'identità.
Il titolo originale era infatti noto per i checkpoint punitivi che oggi risulterebbero anacronistici nella maggior parte delle produzioni AAA moderne.
Durante una presentazione esclusiva riportata da GamesRadar+, Will Kerslake di Crystal Dynamics ha risposto direttamente alle preoccupazioni sulla gestione delle meccaniche più ostiche del gioco originale.
Il developer ha spiegato che reimmaginare un gioco significa anche adattarlo ed evolverlo secondo i gusti moderni dei giocatori, una filosofia di design che riconosce come le convenzioni del game design siano cambiate radicalmente negli ultimi tre decenni.
L'approccio trial-and-error estremo tipico dei platform-adventure degli anni '90 ha lasciato spazio a esperienze più guidate e meno frustranti.
Kerslake ha però rassicurato i fan storici garantendo che l'essenza dell'esperienza Tomb Raider rimarrà intatta. Il gameplay continuerà a basarsi sul trittico classico di puzzle ambientali, combattimento ed esplorazione, con le iconiche sequenze d'azione che hanno definito il franchise.
Il developer ha citato esplicitamente elementi simbolo come le gigantesche sfere rotolanti che inseguono Lara, confermando che "le cose che ti aspetti da un gioco di Tomb Raider ci saranno in abbondanza".
Non è la prima volta che la serie affronta il problema del bilanciamento della difficoltà. Tomb Raider: Anniversary, il remake del 2007 realizzato sempre da Crystal Dynamics, aveva già introdotto quick-time events per gestire le situazioni più problematiche dell'originale, trasformando momenti potenzialmente frustranti in sequenze cinematiche interattive.
Resta da vedere se Legacy of Atlantis adotterà una soluzione simile o esplorerà approcci completamente nuovi come checkpoint più frequenti, indicatori visivi migliorati o altro ancora.