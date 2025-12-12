Ai The Game Awards è stato annunciato Tomb Raider: Catalyst, il nuovo capitolo sviluppato da Crystal Dynamics e pubblicato da Amazon Game Studios. Il titolo è previsto su PC, PlayStation 5 e Xbox Series nel 2027 e promette di portare la saga su nuove vette tecniche e di design.

Il progetto era già stato accennato in passato: durante lo State of Unreal del 2022 Crystal Dynamics confermò l’adozione di Unreal Engine 5 per il proprio prossimo lavoro, sottolineando come il nuovo motore avrebbe permesso di elevare la qualità narrativa e visiva delle sue produzioni. Da allora il team ha lavorato a un progetto ambizioso, che il reveal ai TGA ha finalmente mostrato al pubblico.

Crystal Dynamics ha precisato che, pur continuando la narrazione oltre la trilogia Survivor (connessa a Shadow of the Tomb Raider del 2018), Catalyst sarà un’avventura autonoma, accessibile anche a chi si avvicina per la prima volta al franchise. Al tempo stesso il team ha confermato legami cronologici con Tomb Raider: Underworld, collocando gli eventi del nuovo titolo alcuni anni dopo quel capitolo.

Dal casting arriva la conferma che Alex Wilton Regan presterà la voce a Lara Croft, mentre il materiale promozionale includeva un’anteprima pubblicata via puzzle sul sito ufficiale già nel febbraio 2024 e riferimenti a dichiarazioni dello studio risalenti al 2022 in cui si promettevano ambienti focalizzati sull’esplorazione e rompicapi intelligenti.

Infine, durante la stessa serata è stato annunciato anche Tomb Raider: Legacy of Atlantis, un remake del gioco del 1996 pensato per celebrare il trentesimo anniversario della serie nel 2026: una riedizione che rivisiterà le origini di Lara e collegherà quella storia al nuovo arco narrativo aperto da Catalyst.

Per ora restano da scoprire dettagli su data precisa, durata della campagna e lista completa di funzionalità, ma l’annuncio ai TGA segna senza dubbio l’inizio di una nuova fase per il franchise.