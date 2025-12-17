C’è un suono familiare, un battito lontano che ritorna dopo anni. È quello dei passi di Lara Croft, l’archeologa più celebre del videogioco moderno. Crystal Dynamics ha annunciato il ritorno di Tomb Raider con due nuovi progetti: Legacy of Atlantis e Catalyst. Una mossa che profuma di nostalgia, di grande ritorno e di operazione celebrativa.

Tutto perfetto, almeno fino a quando non si arriva al piccolo dettaglio che rovina la festa: niente doppiaggio in italiano.

Sottotitoli sì, doppiaggio no. Le giustificazioni sono quelle di sempre: “l’inglese lo capiscono tutti”, “i costi non lo giustificano”, “il mercato italiano è troppo piccolo”. Scegliete la scusa che preferite, il risultato non cambia. Lara torna, ma taglia sulla lingua.

E da questo momento la questione smette di riguardare solo lei: è un problema culturale, non solo industriale.

Il doppiaggio non è un lusso

C’è chi liquida la questione con un’alzata di spalle: “Ma cosa vuoi che sia? Tanto si capisce lo stesso.” È l’argomento più comodo e, ironicamente, il più povero. Il doppiaggio non è un vezzo, né un cappuccio di pigrizia per chi non sa l’inglese. È una forma di accessibilità, un modo per permettere a tutti di immergersi in un’esperienza narrativa senza filtri né barriere linguistiche.

Nel film come nel videogioco, la voce è ciò che rende umano un personaggio. È l’anima che vibra, che traduce emozioni, che lega lo spettatore o il giocatore al mondo che esplora. Togli quella voce, e si rompe il ponte tra opera e pubblico. Non perché l’originale in inglese sia inferiore (anzi) ma perché si rinuncia al gesto più semplice di rispetto: parlare nella lingua di chi ascolta.

È curioso come il videogioco continui a chiedere di essere trattato come arte, salvo poi tagliare proprio sull’arte del linguaggio. Pretende riconoscimento culturale, desidera essere considerato adulto, ma appena può, risparmia sul primo strumento che rende un medium davvero universale: la parola.

Chi lavora nel settore lo sa: dietro ogni decisione c’è sempre un foglio Excel che pesa costi, benefici, proiezioni di vendita. Ma in questo caso non è questione di numeri, bensì di priorità. Localizzare un gioco non è una spesa accessoria, è un investimento nel suo impatto culturale. Significa dire al giocatore: “Ti riconosco, faccio uno sforzo per parlarti.”

C’è un’ipocrisia evidente: quando si tratta di vendere collector’s edition, edizioni deluxe o season pass, improvvisamente l’Italia diventa importantissima. Ma quando serve investire in doppiaggio, il nostro mercato “non vale la pena”.

È un atteggiamento che non nasce da mancanza di risorse, ma da mancanza di volontà. Perché se davvero si crede nel valore culturale del videogioco, allora parlare alle persone nella loro lingua non è un costo, è un gesto naturale. E invece, ogni volta che un publisher taglia una localizzazione, ribadisce lo stesso messaggio: “Il tuo mercato è marginale.”

Marginale. È una parola che pesa come una pietra. Come se trent’anni di acquisti, passioni, community, non contassero nulla. Come se l’importanza di un pubblico si misurasse solo in volumi di vendita e non nella costanza con cui alimenta l’intera macchina dell’intrattenimento.

Non stupisce che poi a quel pubblico venga rimproverato di non essere abbastanza “maturo” o “internazionale”. Come se l’essere maturi significasse adattarsi al ribasso, accettare che qualcosa manchi, ringraziare comunque.

Un medium che parla meno lingue

Da più di vent’anni il videogioco insegue il sogno di essere la nuova frontiera narrativa. Eppure, paradossalmente, non smette di togliersi la voce. Mentre cinema e TV investono sempre di più sulla localizzazione, e persino le serie minori trovano il modo di dare un suono italiano alle proprie storie, nel mondo del gaming il doppiaggio è diventato un lusso opzionale.

“Il mercato non lo giustifica”, si ripete. Ma non ci si accorge che è proprio questa logica a tenere piccolo quel mercato. Se non tratti il pubblico come importante, non diventerà mai grande. È un circolo vizioso che l’industria sembra non voler rompere, forse perché, in fondo, non lo considera un problema.

Un dettaglio linguistico non è mai solo un dettaglio.

Il risultato è che i giocatori italiani imparano acon la mancanza, a tradurre mentre giocano, a vivere esperienze a metà. Tutto questo mentre il videogioco si autoproclama “arte immersiva”. Ma l’immersione, senza lingua, è un’illusione. È come guardare un film sott’acqua e dire che basta sentire il ritmo delle onde.

“Bastano i sottotitoli”, dicono. Ma chiunque abbia provato un gioco narrativo lo sa: leggere e ascoltare sono due esperienze diverse. I sottotitoli spostano l’attenzione, interrompono la sincronia emotiva, ti costringono a tradurre invece di partecipare. Ti chiamano spettatore, non protagonista. Il doppiaggio, quando è buono, fa il contrario: ti porta dentro.

Il taglio della lingua è un taglio del mondo. È curioso che avvenga proprio in un settore che predica libertà, inclusione, empatia. Si parla tanto di accessibilità, ma si dimentica che la lingua stessa è la prima porta d’accesso.

Ed è ancora più ironico che tutto questo succeda in un’epoca in cui le case di sviluppo investono milioni in influencer marketing, PR, spot social localizzati, campagne con slogan “vicini alla community”. Vicini nei post, lontani nelle voci.

Non è questione di nazionalismo, né di nostalgia del doppiaggio anni ’90. È questione di dignità culturale. Di un medium che, nel suo voler essere globale, rischia di perdersi nella neutralità. Un gioco che parla solo in inglese non è più “internazionale”: è più povero. Più distante. Più impersonale.

Lara e noi, ancora una volta

Tomb Raider senza doppiaggio italiano non è una tragedia. Lara sopravvivrà, e noi anche. Ma resta il segnale, l’ennesimo, di un’industria che chiede attenzione, legittimazione e amore, e che fatica a restituirli con la stessa intensità.

Ci sarà sempre chi minimizza, chi dirà che “l’importante è il gameplay”, come se l’esperienza videoludica fosse solo meccanica e non anche emozione, voce, intonazione. Ma un dettaglio linguistico non è mai solo un dettaglio. È ciò che separa un prodotto da un’esperienza. Ciò che differenzia un intrattenimento muto da una narrazione viva.

Il doppiaggio è un ponte, e tagliare i ponti non è mai un buon modo per costruire futuro. Perché quei ponti, prima o poi, servono per tornare a casa.

E allora eccoci di nuovo qui, con Lara Croft pronta a esplorare nuove tombe e nuovi luoghi, ma apparentemente incapace di parlare la lingua di chi, da trent’anni, la segue e la sostiene. Forse il vero tesoro perduto di Tomb Raider non è una reliquia antica, ma la voce stessa della sua eroina. Quella che avevamo imparato a riconoscere e che, ancora una volta, qualcuno ha deciso di zittire.

In fondo, il linguaggio è il primo strumento che ci rende umani, e se il videogioco vuole davvero essere arte, forse dovrebbe ricordarselo.