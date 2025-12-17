Avatar di Ospite Web Lord #130 0
Bell'articolo, hai centrato il punto
E' pieno di paesi che non doppiano e stanno benissimo lo stesso
Grazie.
Ci sono anche villaggi al mondo senza corrente elettrica. Stanno meglio?
Vivo da anni all'estero e sì, stanno meglio
Incredibile come a volte non si riesca a fare un discorso normale e a far capire l'ovvio.
Morte ai doppiaggi
Altro commento assolutamente scaltro, ricco di argomentazioni e soprattutto utile.
comunque veramente qua sotto è spesso la fiera del disagio......
(bel pezzo)
Problema per chi? Per quei 4 cani che chiamano sempre a doppiare così tutti i videogioci hanno le stesse voci?
Ti offro un altro punto di vista, i videogiochi (e le console o i pc da gaming) sono beni di lusso. Quindi, già per definizione non necessari e non per la massa, se una minima parte di quel lusso la spendi per imparare una lingua straniera e goderti meglio l'esperienza (e rendere il mondo più unito) non mi sembra un male; l'alternativa è la tanto millantata "svogliatezza" italiana dell'adagiarsi e avere la pappa pronta.
Avoja.
Sapessi poi gli anonimi che offendono e dileggiano sperando di avere i loro due minuti d notorietà (spoiler: non li avranno). Poi la colpa è dei redattori e dei moderatori, ovviamente.

4 cani = professionisti. Ma continuate pure, dai.
4 cani = professionisti. Ma continuate pure, dai.
Professionisti nel rovinare film, videogiochi etc
Facile allora: impostate la lingua originale e lasciate in pace chi invece vuole godersi un ottimo doppiaggio in italiano.
Continua pure a celebrare la mediocrità
Ehi, fai i nomi! Invece di fare il superiore come se fossi un direttore di doppiaggio, fai i nomi dei doppiatori italiani che non sono di tuo gradimento.
cane ci sarai te, fenomeno.
TUTTI
Come scritto sopra: impostate la lingua originale e lasciate in pace chi invece vuole godersi un ottimo doppiaggio in italiano.
