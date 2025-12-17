Rich Keeble e Maxence Cazorla

Maxence: quando ho letto la sceneggiatura per la prima volta, era ancora in fase di scrittura. Avevo solo le prime sessanta pagine — dal prologo fino, credo, al momento in cui Gustave trova la posta nella villa. Quindi non sapevo ancora nulla dei pittori o della tela. Per me era una spedizione epica contro la pittrice, una storia da grande blockbuster. Mi entusiasmava l’idea. Lavoravamo a blocchi di sessanta pagine: le giravamo e poi ci mandavano la parte successiva. È stato come guardare la mia personale serie Netflix per un anno, scoprendo man mano cosa accadeva ai personaggi. Poi è arrivato il momento di interpretare Verso, e Guillaume mi ha detto: “Ora dobbiamo sederci, devo raccontarti tutto”. Perché se vuoi interpretare un personaggio come Verso, devi conoscere l’intera storia.



Keeble: La mia esperienza è stata molto diversa. Io ho ricevuto l’intera sceneggiatura, quasi 500 pagine con tanto di diari, illustrazioni e materiale extra. È raro avere così tante informazioni per un gioco. Ricordo che spesso non capivo appieno tutto il background: ci sono dettagli sui personaggi che forse nemmeno compaiono nel gioco. Jen e Gon mi spiegavano molto durante le sessioni di registrazione, perché lavoravamo in modo non lineare. Saltavamo da una scena all’altra, da filmati a dialoghi di battaglia. E devo ammettere che ho capito davvero la storia solo guardando i video su YouTube dopo l’uscita del gioco!





