Alessandro94
Per un titolo del genere il doppiaggio in italiano era assolutamente necessario secondo me, capisco certi giochi d'azione dove la trama magari non è poi così rilevante, ma quelli come questo la scelta di lasciare solo i sottotitoli localizzati è inaccettabile.
Pavo
Però qui diciamo che, essendo un gioco "piccolo", l'assenza del parlato ci sta. Pelo pelo.
Alessandro94
Beh...diciamo che se fosse stato doppiato sarebbe stata comunque cosa assai gradita data la cura riposta nella narrazione.
