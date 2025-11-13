Sono passati 24 anni da Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty. Ma restiamo sul piano simbolico: quando un’opera cambia per sempre il modo in cui pensi al medium videoludico, quel “24° anniversario” diventa una scusa qualsiasi per riflettere. Perché MGS2 è uno di quei momenti in cui si spezza qualcosa, in cui pensi: «ecco, così non sarà più lo stesso.

Correva l’anno 2001 (se proprio volessimo esigere la precisione: uscì in Nord America il 13 novembre 2001, e in Giappone poco dopo). Il mondo era diverso: le console erano ancora piene di promesse, Internet stava diventando rumoroso, il concetto di “sagome digitali che recitano una storia” stava uscendo dalla nicchia.

E poi eccolo lì, il solito genio Hideo Kojima che prende tutto il suo arsenale narrativo, lo mischia, lo smonta, lo ricostruisce e ci serve un gioco che è contemporaneamente sequel, sperimentazione, smarrimento, provocazione.

Un gioco che disse: «Potete pensare di sapere cosa giocate? Provateci».

Ma perché MGS2?

Prima di tutto, è l’atto spericolato di una saga che, fino a quel punto, aveva costruito la sua fama dando al giocatore la sensazione di essere l’eroe. Il modello (che molti titoli hanno usato dopo) era: tu sei un eroe invisibile, fai missione, agisci nell’ombra, ottieni vittoria. MGS2, invece, ribalta tutto nel momento in cui decidi di giocarlo, e soprattutto in quel famoso balzo narrativo in cui il protagonista cambia: da Solid Snake a Raiden.

Quel “tradimento” narrativo, quel “non sei tu l’eroe che pensavi di essere”, ha lasciato molti a bocca aperta (o furiosi). E non per la svolta semplice, ma perché in quell’istante ti rendi conto che le premesse su cui stavi giocando vengono ritoccate, rimesse in discussione.

In secondo luogo (e forse ancora più importante) MGS2 è un gioco che parla del medium videoludico, del gamer, dell’identità dell’eroe, del controllo e del simulacro. Non è solo “azione stealth”: è una parata costante di domande sulla realtà dentro e fuori dallo schermo. Quanti giochi lo fanno con tale audacia oggi? Quanti si prendono il tempo (o l’arroganza) di svelarti che sei parte del sistema, che il sistema ti usa, che il sistema sei tu?

Kojima lo fa con furbizia, ironia, metanarrazione ; ti prende per mano, ti lascia pensare di padroneggiare tutto, poi cambia le regole e ride silenzioso dalla cabina di comando.

Terzo aspetto: l’epoca. PlayStation 2 ancora dava senso al miracolo tecnico; i modelli 3D non erano ancora consolidati come oggi, le ambizioni narrative dei videogiochi erano ancora in gran parte “azione più trama leggera”. MGS2 invita a pensare cinematograficamente, eppure resta videogioco, e per molti il bilanciamento è stato lampante: «Sì, ma è un videogioco?». In quel “sì, ma” stava la scintilla.

Ora: consideriamo il “24° anniversario” come pretesto per una riflessione critica. Non per celebrare in modo scontato, ma per interrogarsi sul dove siamo arrivati e su dove potremmo essere, partendo da lì.

Il gioco oggi e perché ancora importa

Molti titoli moderni che osano parlare di sé stessi, di media, di identità rischiano la retorica o l’autoreferenzialità fine a sé stessa. MGS2 non lo fa: usa la forma (gameplay, scene, colonna sonora, struttura) come coscienza del mezzo. Ha il coraggio di spiazzare.

MGS2 era l’antidoto a quel “ti do ciò che vuoi e buona notte”

.Spiazzare vuol dire: farti scoprire che il giocatore non è neutrale, che il controllo non è semplicemente “input - output”, ma parte di un discorso. Ed è qui che succede qualcosa di poco frequentato: il giocatore (che credeva di essere) viene spinto al ruolo di esecutore, spettatore, oppure riflesso. Cambiare la maschera senza che te ne accorga davvero. E quel “non me l’aspettavo” è ancora oggi potente.

Quanti giochi osano farlo? Pochi. Perché richiede fiducia, un pubblico disposto al salto, un linguaggio che non si limita a “puoi fare”, “puoi uccidere”, “puoi correre”, ma “puoi pensare”. MGS2 ti lascia con domande: perché faccio questo? Chi è davvero il nemico? Chi decide le regole? Big Shell non è solo ambiente: è metafora. L’idea di “libertà” nel titolo è ironica. Un modo per dire: “Guarda quanto ti senti libero, e quanto invece sei dentro una gabbia che hai accettato”.

E qui veniamo a un punto che pochi vogliono ammettere: oggi il mercato spesso tratta il videogioco come prodotto da consumare, cross-media, DLC, microtransazioni, espansione, live service. E va bene. Ma se ti dimentichi che sotto a tutto c’è un linguaggio, una potenzialità espressiva, un codice narrativo che può sorprenderci, allora perdi. MGS2 era l’antidoto (involontario o voluto) a quel “ti do ciò che vuoi e buona notte”. Quel titolo ti diceva: non è solo “giocare”, è “essere giocati”, è “riflettere”.

Perché, nel 2025, è necessario tornare a MGS2

Perché guardando indietro si capisce. O meglio, si dovrebbe. Oggi abbiamo blockbuster che esplorano storie, grafica monumentale, open-world a perdita d’occhio, live-service che si autoalimentano. Tutto perfetto. Ma quanta parte di quell’offerta ci invita davvero a pensare, ad essere destabilizzati, a rimettere in discussione la nostra posizione? Non molta. MGS2 lo faceva. Ecco perché torna utile, torna urgente.

In un periodo in cui “narrativa videoludica” è diventata buzzword, “creativo” è un’etichetta che appare più spesso nelle cover che nei contenuti, è bene ricordarsi che la vera creatività non è soltanto “dire una storia bella”: è infrangere lo schema, sfidare il giocatore, farlo uscire dalla comfort zone. MGS2 ti prende per giocatore, ti dà potere, e poi ti rimuove quell’illusione di potere. Ti costringe ad assistere a una riflessione su te stesso, sul gioco, sul medium. E quando succede, è roba che resta.

E poi: riflettere su MGS2 significa anche interrogarsi su come siamo cambiati noi che giochiamo, l’industria che produce, la cultura che consuma. Perché se il videogioco è diventato mainstream, quanto è ancora capace di esplorare se stesso? Quanto è disposto a farsi mettere in discussione? Quanto ricorda a se stesso che dietro gli input, dietro gli schermi, dietro la grafica, c’è una riflessione sul controllo, sulla simulazione, sull’identità? MGS2 lo faceva. E lo faceva con stile, ironia, ambizione.

Che possiamo scegliere due strade: la celebrazione nostalgica, il “oh quanto era bello”, oppure la riflessione critica: “cosa possiamo apprendere?”. Io preferisco la seconda. Perché se no finiamo per trasformare questo tipo di anniversario in una festicciola patinata, in una fotocopia un po’ sbiadita di emozioni passate. Invece MGS2 merita che lo si riapra, lo si ripensi, lo si sfrutti come leva per il presente.

Se oggi “sono passati 24 anni” non cambia un granché. Quel che cambia è che possiamo - e dobbiamo - usare l’occasione per riallacciare quel filo che collega (anzi, che rompe) quel salto che MGS2 ha rappresentato. Potremmo dirla così: il videogioco non è destinato solo a consumarsi, ma a riflettere. E tra i titoli che hanno alzato la posta più in alto c’è proprio quello della “Libertà” nel titolo, una libertà che, per ironia, va ripensata.

Quindi sì. Buon anniversario a un gioco che non ha semplicemente soddisfatto la curiosità di una generazione, ma ne ha espanso i confini. E che oggi, più che mai, merita di essere riscoperto non come “vecchio capolavoro” ma come strumento vivo.

Per chi gioca. Per chi racconta. Per chi critica. Per chi vuole che il videogioco sia più di “grafica più bella, mondo più grande”. Perché, a volte, basta una storia che ti destabilizza per farti capire dove vuoi davvero andare.