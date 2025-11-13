Avatar di Tyrael87 9
Non ci gioco più da vent'anni credo..... l'edizione Substance invece non credo di averla giocata più di tanto.

L'altro giorno l'ho rimesso su e non ricordavo quella cosa dei tasti sensibili alla pressione, una vecchia gimmick dell'era PS2.
L'ho ricaricato giorni fa, e parte iniziale è ancora avanti di 20 anni.
Paoillo ti ricordi la rece di diego malara su gamerepublic che gli aveva dato 7,5? Prese insulti per mesi nella posta.
Certo, ma poca ipocrisia: ai tempi non lo capì quasi nessuno. Io stesso dovetti giocarlo due volte prima di capire cosa voleva dirmi MGS2.
