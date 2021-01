SpazioGames TV: iniziamo il 2021 a suon di videogiochi

È tempo di salutare l’arrivo del 2021 e per iniziare bene l’anno non c’è niente di meglio di un po’ di videogiochi in virtuale compagnia, per aggirare un po’ il senso di solitudine da zona rossa. Così, la nostra redazione si è messa subito all’opera e ha fissato un po’ di appuntamenti già per questa settimana, per giocare con voi a un po’ di novità e seguire insieme feels e ricordi di un po’ di classici.

Di seguito potete trovare il nostro palinsesto completo. In embed anche il player del nostro canale, ma potete seguire le live cliccando direttamente qui per accedere a Twitch.



SpazioGames TV – Il palinsesto della settimana

Lunedì 4 gennaio

Ore 10.30 Buongiorno dallo Spazio – con Paolo

Buongiorno dallo Spazio – con Paolo Ore 12.00 Cyberpunk 2077 su PS4 con patch 1.06 – con Stefania

Cyberpunk 2077 su PS4 con patch 1.06 – con Stefania Ore 21.30 Hades – con Valentino

Martedì 5 gennaio

Ore 10.30 Buongiorno dallo Spazio – con Paolo

Buongiorno dallo Spazio – con Paolo Ore 16.00 Super Smash Bros. Ultimate – con Francesco

Super Smash Bros. Ultimate – con Francesco Ore 21.00 Call of Duty: Black Ops Cold War – con Paolo e Marino

Mercoledì 6 gennaio

Ore 16.00 Super Mario 3D All-Stars – con Valentino

Giovedì 7 gennaio

Ore 10.30 Buongiorno dallo Spazio – con Paolo

Buongiorno dallo Spazio – con Paolo Ore 12.00 RetroGiovedì – con Stefania

RetroGiovedì – con Stefania Ore 18.00 #TalkPolemichetto – con Valentino e Marcello

#TalkPolemichetto – con Valentino e Marcello Ore 21.15 Sense: A Cyberpunk Ghost Story – con Domenico

Venerdì 8 gennaio