SpazioGames TV: finalmente l’E3! Tutte le live della settimana

Ad alcuni sembrava non arrivare mai, per altri è arrivato quasi di corsa: stiamo parlando del ritorno dell’E3, che questa settimana proverà – anche se solo in digitale – a riportarsi al centro dei discorsi sul futuro videoludico, insieme all’inaugurazione della Summer Game Fest a opera di Geoff Keighley. Ovviamente la redazione di SpazioGames seguirà la fiera commentando con voi le conferenze, con notizie in tempo reale, approfondimenti, prove sul campo, anticipazioni: non perdeteci di vista!

Attenzione: la programmazione non è ancora definitiva e ci saranno appuntamenti che potrebbero aggiungersi a quelli che vedete già in scaletta.

Di seguito potete trovare il nostro palinsesto completo.



SpazioGames TV – Il palinsesto della settimana

Lunedì 7 giugno

Ore 11.30 | Spazio Talk – con Paolo e Valentino

| Spazio Talk – con Paolo e Valentino Ore 21.00 | Call of Duty: Warzone – con Marino e Francesco

Martedì 8 giugno

Ore 12.00 | Metal Gear Saga: Metal Gear Solid 2 – con Stefania

| Metal Gear Saga: Metal Gear Solid 2 – con Stefania Ore 21.00 | Call of Duty: Warzone – con Marino

Mercoledì 9 giugno

Ore 11.30 | Spazio Talk – con Paolo e Marcello

Giovedì 10 giugno

Ore 19.30 | Summer Game Fest opening – commento live con Stefania e Domenico

Venerdì 11 giugno

Ore 11.30 | Ratchet and Clank: Rift Apart day: il lancio! – con Domenico

| Ratchet and Clank: Rift Apart day: il lancio! – con Domenico Ore 16.00 | Mass Effect: Legendary Edition – con Francesco

Sabato 12 giugno

Ore 20.30 | Ubisoft Forward – commento live con Domenico e Valentino

| Ubisoft Forward – commento live con Domenico e Valentino A seguire | Devolver Digital – commento live con Domenico e Valentino

Domenica 13 giugno