SpazioGames TV: aspettando Smash Bros Ultimate, le dirette della settimana

Ci avventuriamo nella prima settimana con nuovi appuntamenti live in compagnia della nostra redazione. In attesa, giovedì, di saperne di più sui nuovi arrivi in Super Smash Bros. Ultimate in compagnia del nostro Francesco, apriamo la settimana con la sottoscritta che muore in Bloodborne – che a quanto pare è una delle vostre crudeltà preferite! Subito dopo, prosegue la run di Francesco in Mass Effect, mentre il nostro Valentino chiuderà con la scoperta del druido e del nuovo aggiornamento su Baldur’s Gate 3.

Di seguito potete trovare il nostro palinsesto completo. In embed anche il player del nostro canale, ma potete seguire le live cliccando direttamente qui per accedere a Twitch. Vi ricordiamo, inoltre, che trovate le nostre repliche anche nell’apposito canale YouTube SpazioGames TV Database.



SpazioGames TV – Il palinsesto della settimana

Lunedì 1 marzo

Ore 11.30 – Bloodborne – con Stefania

– Bloodborne – con Stefania Ore 16.o0 – Mass Effect – con Francesco

– Mass Effect – con Francesco Ore 21.00 – Baldur’s Gate 3 (nuovo aggiornamento e druido) – con Valentino

Martedì 2 marzo

Ore 16.00 – Super Smash Bros. Ultimate – con Francesco

– Super Smash Bros. Ultimate – con Francesco Ore 18.00 – The Legend of Zelda: Link’s Awakening – con Valentino

– The Legend of Zelda: Link’s Awakening – con Valentino Ore 21.30 – Call of Duty: Warzone – con Paolo, Marino e Francesco

Mercoledì 3 marzo

Ore 16.00 – Mass Effect – con Francesco

– Mass Effect – con Francesco Ore 18.00 – Final Fantasy VII Remake su PS4 – con Valentino

Giovedì 4 marzo

Ore 14.50 – Evento Smash Bros. Pyra e Mythra – con Francesco

– Evento Smash Bros. Pyra e Mythra – con Francesco Ore 17.00 – #TalkPolemichetto – con Valentino e Marcello

– #TalkPolemichetto – con Valentino e Marcello Ore 21.15 – Horror Night: Alien Isolation – con Domenico

Venerdì 5 marzo