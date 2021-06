Soundbar SAMSUNG HW-Q800T a meno di 400 euro nel Solo per oggi Mediaworld

Tornano anche oggi, martedì 1° giugno 2021, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra i vari articoli presenti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolar modo la soundbar SAMSUNG HW-Q800T/ZF, che oggi viene proposta a 399€, rispetto ai 599€ di listino, per un risparmio reale di 200€.

Testata e calibrata presso il California Audio Lab di Samsung, la soundbar SAMSUNG HW-Q800T/ZF offre un ascolto immersivo con un vero audio a 3.1.2 canali. Sarà come avere un cinema nel salotto di casa grazie al supporto di tecnologie quali Dolby Atmos e DTS:X.

Infatti, proiettando onde sonore verso il soffitto, la soundbar può creare l’effetto di una cascata di suoni, mentre quelli laterali, facendo rimbalzare le onde sui muri, garantiscono una totale immersione nel suono surround.

La soundbar SAMSUNG HW-Q800T/ZF è inoltre dotata della tecnologia Adaptive Sound, che offre un suono ottimizzato in base alla singola scena. Ad esempio, potrete sentire con chiarezza le voci anche quando il volume è basso, così non vi sfuggirà nulla nemmeno dei dialoghi più sussurrati.

Quando collegata ad una smart TV Samsung, la soundbar SAMSUNG HW-Q800T/ZF passa automaticamente alla modalità Game Mode per ottimizzare il suono al gaming per un incredibile effetto surround senza necessità di configurazione.

I prezzi proposti da Mediaworld sono senza dubbio tra i più bassi della rete

