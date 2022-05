Soundbar LG con Dolby Atmos e subwoofer wireless: 400€ di sconto su Amazon!

State cercando una soundbar in grado di regalarvi un’immersiva esperienza sonora con i vostri videogiochi preferiti a buon prezzo? Oggi abbiamo l’offerta che fa per voi! Infatti, attualmente il noto portale e-commerce Amazon offre la possibilità di avere la soundbar LG QP5 a un prezzo davvero imperdibile!

La soundbar LG QP5 vi permette di godere di un audio potente e immersivo con tutti i vostri contenuti multimediali, dai videogames ai film e serie TV. Grazie al suo sistema a 3.1.2 canali, estendibile a 5.1 e 7.1 con HDMI eARC, con una potenza complessiva di 320W, la soundbar LG QP5 regala una sorprendente qualità sonora coadiuvata dall’algoritmo adattivo AI Sound Pro che identifica voci, effetti e frequenze per ottimizzare al meglio il sonoro per un’esperienza più coinvolgente.

La soundbar LG QP5 viene fornita con un subwoofer bidirezionale che riduce al minimo le vibrazioni a qualsiasi volume, offrendo un suono nitido con meno distorsioni. La soundbar LG QP5 supporta anche i contenuti a risoluzione 4K con tecnologia Dolby Vision e Dolby Atmos, per la massima qualità visiva e sonora. Grazie al suo design moderno e compatto, la soundbar LG QP5 è in grado di integrarsi alla perfezione in qualsiasi ambiente della casa.

Nel caso possediate anche una smart TV LG, la soundbar LG QP5 è in grado di sfruttare la potenza di elaborazione del televisore e AI Sound Pro per rendere il suono più chiaro e uniforme quando proviene da sorgenti diverse.

Solitamente la soundbar LG QP5 viene proposta a 699€, ma attualmente potete portarvela a casa a soli 299,99€, con uno sconto del 57% e un risparmio reale di 399€. Si tratta dell’occasione perfetta per ottenere un’ottima soundbar a prezzo scontato.

