Sottoprezzo Unieuro: sconti imperdibili su tantissimi prodotti!

La nota catena Unieuro ha lanciato un’interessante promozione che vi permetterà di acquistare tantissimi prodotti dei migliori brand di tecnologia, anche con consegna gratuita, fino al 9 giugno! Come al solito, abbiamo analizzato e abbiamo fatto una selezione delle proposte più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra le tante e variegate offerte di Unieuro, vi segnaliamo in modo particolare lo smartwatch Xiaomi Mi Watch Lite in colorazione Navi Blue, che solitamente viene venduto a 69,99€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 35,99€, praticamente a metà prezzo!

Lo smartwatch Xiaomi Mi Watch LITE è dotato di uno schermo touch a colori TFT da 1,4″, in grado di mostrare tutte le informazioni fondamentali durante le vostre attività sportive. Il dispositivo è equipaggiato con un sensore del battito cardiaco per controllare in tempo reale le vostre performance.

Lo smartwatch Xiaomi Mi Watch LITE è in grado di ricaricarsi fino al 100% in sole due due e offre un’autonomia sino a 9 giorni in modalità “Standby” e fino a 10 ore in modalità “Sport/GPS”. Il dispositivo supporta 11 modalità di allenamento ed è resistente all’acqua fino a 5 ATM (50m).

Lo smartwatch Xiaomi Mi Watch LITE vi permette anche di monitorare la qualità del vostro sonno, registrando dati completi e fornendovi alcuni consigli per aiutarvi a mantenere buone abitudini di riposo.

I prezzi proposti da Unieuro sono senza dubbio tra i più bassi della rete e in questa iniziativa trovate tanti altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina inerente alla promozione per scoprirli tutti, alcuni dei quali abbiamo riportato in calce e facilmente visibili in questa pagina.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.