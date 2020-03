Sony Santa Monica: un grazie alle donne che sviluppano videogiochi

In occasione dell’8 marzo, anche Sony Santa Monica ha voluto celebrare la Giornata Internazionale della Donna, sottolineando l’importante apporto delle sviluppatrici al mondo dei videogiochi. In un tweet pubblicato sui suoi canali social, la software house recentemente autrice di God of War scrive «per celebrare la Giornata Internazionale della Donna, vorremo dare riconoscimento alle donne incredibilmente talentuose di Santa Monica Studio e a quelle di tutto il mondo, che aiutano a rendere l’industria dei videogiochi ciò che è oggi.»

In celebration of International Women’s Day we would like to recognize the incredibly talented women at Santa Monica Studio, and all around the globe, that help make the video game industry what it is today. #IWD2020 #santamonicastudio #videogames #playstation pic.twitter.com/8jmqrszTxX

— Santa Monica Studio Is Hiring (@SonySantaMonica) March 8, 2020