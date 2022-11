Sony potrebbe inserire PS5 nelle automobili, davvero

Sony potrebbe essere a un passo dal prendere una decisione a suo modo unica, ossia inserire le console PS5 nelle autovetture di marca Honda.

La piattaforma current-gen (difficilmente acquistabile su Amazon, ma mai dire mai) ha sicuramente ricevuto un gran numero di sorprese nel corso dei mesi.

All’inizio di quest’anno, a settembre, Sony e Honda hanno istituito un programma congiunto chiamato Sony Honda Mobility.

Come riportato anche da Games Radar, l’obiettivo fondamentale dell’azienda è quello di competere con altri marchi di veicoli elettrici, come Tesla, sfruttando l’intrattenimento offerto da Sony.

«Sony possiede contenuti, servizi e tecnologie di intrattenimento che fanno muovere le persone. Stiamo adattando questi asset alla mobilità e questo è il nostro punto di forza contro Tesla», ha dichiarato il responsabile di Sony Honda Mobility Izumi Kawanishi nei commenti rilasciati al Financial Times.

Negli ultimi anni Tesla ha puntato molto sull’inserimento di videogiochi nei suoi veicoli. L’anno scorso, ad esempio, nel 2021, è stato annunciato che la nuova Tesla Model S poteva riprodurre sia Cyberpunk 2077 che The Witcher 3.

Con la rapida ascesa di Tesla, in grado di diventare una delle aziende automobilistiche di maggior valore al mondo e superando colossi giapponesi come Toyota, il mercato dei veicoli elettrici si è trasformato in una corsa con aziende tecnologiche come Apple e Google, che ora sviluppano veicoli elettrici affiancati ai produttori di auto tradizionali.

La novità odierna è un modo per Sony Honda di differenziarsi da Tesla e Kawanishi, spiegando che l’incorporazione della piattaforma PS5 nelle sue auto è “tecnologicamente possibile“.

Il presidente della joint venture Yasuhide Mizuno, in precedenza a capo delle auto Honda, ha dichiarato che l’azienda sta costruendo i suoi processi produttivi mettendo al primo posto i contenuti e che introdurrà il suo primo modello di auto sul mercato nordamericano entro il 2025.

All’inizio di quest’anno, invece, il boss di Tesla Elon Musk ha espresso il desiderio personale che le sue auto siano in grado di far girare con i giochi Steam in movimento.