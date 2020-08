Sony, nuove conferme sullo sviluppo di un visore VR

Sappiamo già che Playstation VR, pensato per Sony Playstation 4, sarà compatibile anche con PS5 e la compagnia nipponica aveva affermato in precedenza che non sarebbe stato lanciato un nuovo dispositivo realizzato appositamente per la console di nuova generazione in occasione del suo debutto sul mercato.

Tuttavia, sembra che Sony non abbia di certo intenzione di fermarsi a PSVR e stia lavorando ad un nuovo visore, almeno stando ad un’inserzione di lavoro avvistata dai colleghi di UploadVR. Tuttavia, facciamo notare che il messaggio è stato pubblicato da Sony Corp. e non direttamente dalla divisione Playstation, quindi potrebbe non trattarsi specificatamente di un nuovo PSVR. Inoltre, nell’avviso viene specificato che lo sviluppo del prodotto richiederà almeno cinque anni, perciò sarà necessario armarsi di pazienza prima di vedere qualcosa a riguardo.

Il nuovo visore per la realtà virtuale sicuramente offrirà diversi miglioramenti rispetto al modello attuale, come una maggiore risoluzione dei display integrati, controlli più intuitivi ed ottimizzati e l’assenza di un collegamento diretto alla console via cavo, donando una maggiore libertà di movimento.

Continuando a parlare di PS5, recentemente vi abbiamo riportato che in rete sono state avvistate le copertine di Assassin’s Creed Valhalla e Watch Dogs Legion.