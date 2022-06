Sniper Elite 5 già scontato su Amazon!

Uscito da pochissimo, Sniper Elite 5 è già acquistabile a prezzo scontato sul popolare store online Amazon, permettendovi di risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino. Quinto capitolo della popolare serie di sparatutto, Sniper Elite 5 vi metterà nei panni di Karl Fairburne, soldato in missione nella Francia del 1944 per sgominare il misterioso piano nazista denominato “Operazione Kraken”.

Dal punto di vista del gameplay, ai giocatori viene concessa una grande libera: nelle zone all’aperto potrete correre via prestando sempre massima attenzione al posizionamento degli avversari, delle vedette e di coloro che eseguono semplici ronde, con la possibilità di occultarvi tra le siepi per far perdere le vostre tracce prima che il livello di allerta diventi massimo; al chiuso, invece, sarà preferibile un approccio più stealth.

Nella nostra recensione abbiamo affermato che «Sniper Elite 5 torna dopo cinque anni dal precedente capitolo con l’intento di migliorare in ogni aspetto aggiungendo qualche interessante sorpresa, come la possibilità di essere invasi da altri giocatori durante la campagna. I punti di forza della serie, ossia le fasi stealth e l’utilizzo dei fucili da cecchino, restano sempre di buona fattura e, anzi, i livelli sono ora molto più ampi e variegati, anche se non offrono un’interattività ambientale che riesca a sfruttare appieno queste nuove caratteristiche».

Solitamente Sniper Elite 5 viene proposto a 59,99€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 53,75€, con uno sconto del 10%. Si tratta indubbiamente di un’ottima occasione per recuperare un ottimo, e recente, titolo a prezzo ridotto.

