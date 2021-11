Smartwatch: Le migliori offerte del Black Friday 2021

Il Black Friday 2021 è finalmente tra noi, ed anche se la giornata ufficiale del venerdì nero degli sconti sarebbe in realtà il prossimo 26 novembre, Amazon ha ben pensato di anticipare il tutto, proponendosi con una lunga e intensa tornata di offerte che, fino al 29 novembre, vi daranno la possibilità di acquistare un gran numero di articoli a prezzi davvero folli! Sin dalla mezzanotte di venerdì 19 novembre abbiamo cominciato a offrirvi alcune notizie dedicate ad offerte specifiche, come è il caso delle proposte in sconto che Amazon sta dedicando agli smartwatch!

Insomma, le offerte si prospettano davvero grandiose tuttavia, prima di procedere, vi suggeriamo di approfittare del Black Friday per sottoscrivere, qualora ancora non ne disponiate, un abbonamento al servizio Amazon Prime, grazie al quale potrete usufruire non solo di spedizioni rapide e gratuite, qualora ovviamente gli articoli acquistati siano predisposti al servizio. In questo modo vi basterà giusto una manciata di acquisti per azzerare i costi di abbonamento, senza contare che grazie ad Amazon Prime potrete poi usufruire di molti altri servizi aggiuntivi, non ultimo Amazon Prime Video! Insomma, un abbonamento imprescindibile in vista dello shopping del Black Friday, la cui attivazione è immediata e i cui primi 30 giorni di sottoscrizione sono gratuiti, qualora – ovviamente – non siate mai stati abbonati.

Tornando alle offerte, tra i vari monitor proposti a prezzo scontato trovate lo smartwatch HUAWEI Watch GT 2, proposto a soli 102,98€, rispetto ai 199€ solitamente richiesti di listino, con uno sconto del 48% pari a un risparmio reale di oltre 62€.

Lo smartwatch HUAWEI Watch GT 2 è pensato per tutti gli sportivi che vogliono monitorare le proprie attività sportive e salute e al contempo non rinunciare allo stile. Il suo quadrante da 46 mm, infatti, si affianca a una batteria generosa che dura fino a due settimane. Il risultato è uno smartwatch di affidabilità estrema, che potete abbinare tanto alle vostre attività sportive quanto a un outfit da lavoro più formale.

Di seguito vi offriamo una nostra selezione di smartwatch in offerta per questo Black Friday 2021 e vi ricordiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

