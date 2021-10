Smartphone Xiaomi Redmi Note 10S a un prezzo super tra le offerte del giorno Amazon

Anche oggi, martedì 5 ottobre 2021, Amazon propone tantissime nuove offerte, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra i vari articoli proposti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolare lo smartphone Xiaomi Redmi Note 10S, che attualmente potete portarvi a casa a soli 199,90€, rispetto agli usuali 249,90€ di listino, con uno sconto del 20%.

Lo smartphone Xiaomi Redmi Note 10S è animato dal SoC MediaTek Helio G95, accompagnato da 6 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione interna. Il dispositivo permette di scattare fotografie di qualità eccezionale grazie alla fotocamera principale da ben 64 MP in grado di catturare ogni minimo dettaglio anche in condizioni di scarsa luminosità. Ad accompagnare la fotocamera principale troviamo anche una fotocamera macro da 2 MP, un sensore di profondità da 2 MP e un sensore ultra-wide da 8 MP con un campo visivo di 118°.

Lo smartphone Xiaomi Redmi Note 10S è dotato di un display DotDisplay AMOLED da 6,43″ a risoluzione FullHD+. Il dispositivo garantisce un ottima durata, grazie alla sua notevole batteria da 5.000 mAh con la possibilità di sfruttare la ricarica rapida, mentre i doppi altoparlanti consentono di offrire un’esperienza sonora più coinvolgente.

La possibilità di portarsi a casa uno smartphone moderno e in grado di soddisfare qualsiasi esigenza per la vita quotidiana ad un prezzo così basso costituisce un’offerta assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon

