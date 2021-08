Smartphone Samsung Galaxy Note 20 Ultra a un prezzo super nel Solo per oggi Mediaworld

Tornano anche oggi, mercoledì 4 agosto, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare lo smartphone Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G in colorazione Mystic Black, che attualmente potete portarvi a casa a soli 899€, rispetto agli usuali 1.329€ di listino, per un risparmio reale di 430€.

Lo smartphone Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G offre prestazioni eccezionali grazie ai suoi 12GB di RAM ed il potente SoC Exynos 990. L’ampia batteria intelligente da 4500 mAh assicura un utilizzo prolungato senza preoccupazioni e con la Ricarica Ultra-Rapida da 25W sarete pronti a ripartire in poco tempo.

Lo smartphone Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G è dotato di un display Dynamic AMOLED 2X WQHD+ regala colori realistici e una visione nitida dei vostri contenuti in qualsiasi condizione di luce, senza danneggiare la salute dei vostri occhi.

Le tre fotocamere posteriori dello smartphone Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G vi permetteranno di scattare foto come un vero professionista, dandovi anche la possibilità di registrare video in 8K. Ovviamente, non manca il supporto alla penna S Pen, consentendovi di portare la produttività ai massimi livelli.

I prezzi proposti da Mediaworld sono senza dubbio tra i più bassi della rete e nel Solo per oggi trovate tantissimi altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina inerente all’iniziativa per scoprirli tutti, alcuni dei quali abbiamo riportato in calce e facilmente visibili in questa pagina.

Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Offerte Solo per oggi Mediaworld