Smartphone Samsung Galaxy A21s a meno di 150 euro nel Solo per oggi Mediaworld

Tornano anche oggi, venerdì 12 marzo 2021, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare lo smartphone SAMSUNG Galaxy A21s, che attualmente potete portarvi a casa a soli 149,99€, rispetto ai 209,99€ di listino, per un risparmio reale di 60€. Si tratta di un dispositivo dotato di un ampio display Infinity-O da 6,5″ ed in grado di scattare fotografie chiare e nitide, sia di giorno che di notte, con la fotocamera principale da 48 MP ad alta risoluzione. Potete utilizzare l’angolo di visione da 123° della fotocamera ultra-grandangolare da 8MP per immortalare una porzione più ampia del mondo, oppure scegliere l’avanzata fotocamera macro da 2MP per primi piani ricchi di dettagli.

L’avanzato processore Octa-core e 3GB di RAM garantiscono prestazioni fluide ed efficienti, mentre la memoria interna da 32GB vi permette di conservare tutti i vostri ricordi. Se poi aggiungete una scheda microSD, potrete avere fino a 512GB di spazio in più. La batteria da 5.00mHa vi garantirà un ‘autonomia ottimale, così da svolgere tutte le vostre attività quotidiane senza sentire la necessità di effettuare una ricarica di emergenza.

I prezzi proposti da Mediaworld sono senza dubbio tra i più bassi della rete e nel Solo per oggi trovate tantissimi altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina inerente all’iniziativa per scoprirli tutti, alcuni dei quali abbiamo riportato in calce e facilmente visibili in questa pagina. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Offerte Solo per oggi Mediaworld