Smartphone Samsung con sconti sino al 19% su Amazon!

State cercando un nuovo smartphone? Oggi, abbiamo l’offerta che fa per voi! Infatti, attualmente il noto portale e-commerce Amazon offre la possibilità di avere vari smartphone Samsung a prezzi assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

Tra i vari articoli presenti a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare lo smartphone pieghevole Samsung Galaxy Z Flip3, il quale viene proposto a 1.099€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 889,90€, con uno sconto del 19% e un risparmio reale di oltre 209€. Un’occasione davvero imperdibile per acquistare uno smartphone moderno e diverso dalla massa a prezzo scontato!

Lo smartphone pieghevole Samsung Galaxy Flip3 dispone di un display pieghevole da 6,7″ con una frequenza di aggiornamento di 120Hz e un cover screen da 1,9″, quest’ultimo particolarmente utile per i selfie o per vedere con solo un colpo d’occhio le informazioni più importanti. Il dispositivo è dotato di un grado di protezione IPX8, rendendolo resistente in acqua fino a una profondità di 1,5 metri per 30 minuti.

Grazie alla possibilità di essere piegato, lo smartphone Samsung Galaxy Flip3 può essere riposto anche all’interno delle tasche più piccole, per poi tirarlo fuori e aprirlo con uno scatto. Grazie a questa sua caratteristica, potrete usufruire di nuove modalità per scattare foto, nonché effettuare video chiamate appoggiando semplicemente il dispositivo ovunque desideriate.

Lo smartphone pieghevole Samsung Galaxy Flip3 è animato dal SoC Qualcomm Snapdragon 888, accompagnato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria d’archiviazione. Il comparto fotocamere vede la presenza di un obiettivo anteriore da 10 MP, accompagnato da una fotocamera ultra-grandangolare e una grandangolare, entrambe da 12 MP, nella parte posteriore.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo al link sottostante. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.