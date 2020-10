Smart TV, smartphone e Microsoft Surface Book tra le offerte del Solo per oggi Mediaworld

Tornano anche oggi, venerdì 9 ottobre 2020, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Partiamo con la Smart TV SAMSUNG QLED QE55Q60TAUXZT da 55″, equipaggiata con il sistema operativo rapido ed intuitivo Tizen, consente di accedere immediatamente alle app video più popolari, tra cui YouTube, Netflix ed altre ancora. Il sistema 4K AI upscaling sfrutta il potente processore Quantum di Samsung per analizzare automaticamente la fonte in ingresso, ridurre il rumore delle immagini, ripristinare i dettagli persi e definire i contorni, garantendo immagini perfette.

La tecnologia di retroilluminazione Dual LED regola la tonalità cromatica per adattarla al meglio ai contenuti visualizzati e regalare una riproduzione il più fedele possibile all’originale, mentre la tecnologia Quantum HDR esalta dettagli e contrasto, per una qualità d’immagine ai massimi livelli. Non manca neppure il supporto agli assistenti vocali più diffuso per comandare, oltre alla TV, anche i dispositivi domotici presenti nella propria abitazione.

Solitamente la Smart TV SAMSUNG QLED QE55Q60TAUXZT viene proposta a 999€, ma oggi potrete portarvelo a casa a soli 719€, risparmiando 280€.

Continuiamo con lo smartphone HUAWEI P30 Lite in colorazione Midnight black, dotato di una tripla fotocamera ultra grandangolare da 48MP che consente di realizzare scatti di qualità molto elevata, garantendo il massimo dettagli anche ai particolari più minuti. La tecnologia zoom di ipercampionamento realizzata da Huawei conferisce all’obiettivo da 48 MP delle eccezionali potenzialità di ingrandimento, permettendovi di realizzare degli scatti dalla lunga distanza. HUAWEI P30 Lite è dotato del nuovo display Dewdrop FHD da 6,15″ con un elegante e poco invasivo notch. Il potente processore Octa-Core da 2,2GHz, coadiuvato da 4GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione vi consentiranno di eseguire in maniera veloce qualsiasi applicazione disponibile, mentre la batteria garantisce un’elevata durata.

Solitamente lo smartphone HUAWEI P30 Lite viene proposto a 299,90€, ma oggi potrete portarvelo a casa a soli 219,99€, risparmiando circa 80€.

Offerte Solo per oggi Mediaworld