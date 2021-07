Smart TV Samsung QLED 8K da 85″ a un prezzo shock nel Solo per oggi Mediaworld

Tornano anche oggi, giovedì 8 luglio, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare la smart TV SAMSUNG QE85Q950TSTXZT, che potete portarvi a casa a soli 7.499€, rispetto agli 11.999€ di listino, per un risparmio reale di ben 4.500€.

La smart TV SAMSUNG QE85Q950TSTXZT è equipaggiata con un pannello QLED da 85″ a risoluzione 8K e, grazie al suo “Infinity Screen“, offre una cornice ultrasottile che elimina qualsiasi tipo di distrazione e regalano un’esperienza di visione totalmente immersiva.

Il processore Quantum 8K con supporto al Machine Learning si occuperà di riscalare le fonti a risoluzione più bassa, offrendo al contempo un risultato assolutamente realistico, mentre il sistema di retroilluminazione Direct Full Array Pro consente di raggiungere il nuovo standard Quantum HDR 4000 per una resa cromatica più ricca ed accurata ed un contrasto più profondo con dettagli nitidi.

Per quanto riguarda le ottimizzazioni inerenti ai videogiocatori troviamo il supporto alle tecnologie Extra Motion Clarity, per ridurre aloni ed effetto mosso nelle scene ad alta velocità, e AMD Freesync, il quale riduce i problemi di tearing e stuttering. Il numero di porte presenti è più adeguato alle esigenze di qualsiasi utente, in quanto troviamo tre HDMI 2.0 ed una HDMI 2.1 con supporto a VRR, ALLM, HDR 10, HDR 10+ e HLG.

