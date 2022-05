Smart TV Samsung Neo QLED 8K da 55″ con uno sconto di 800 euro da Mediaworld!

Tornano anche oggi, venerdì 27 maggio 2022, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli che stanno venendo proposti.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato troviamo la smart TV Samsung Neo QLED 8K QE55QN700A in colorazione Sand Carbon, che attualmente potete portarvi a casa a soli 1.399€, rispetto agli usuali 2.199€ di listino, per un risparmio reale di 800€.

La risoluzione del pannello della smart TV Samsung Neo QLED 8K QE55QN700A è ben 8K, offrendo una nitidezza assoluta ed un numero di pixel quattro volte maggiore rispetto al 4K, mentre il processore Neo Quantum 8K Lite con supporto all’Intelligenza Artificiale si occuperà di riscalare le fonti a risoluzione più bassa, offrendo al contempo un risultato assolutamente realistico, grazie alle sue reti neurali.

La smart TV Samsung Neo QLED 8K QE55QN700A, grazie alla tecnologia Quantum Dot, è in grado di offrire il 100% di volume colore, mentre il trattamento anti-riflesso permette di godersi la visione da qualunque punto della casa senza che la luce sia una fonte di disturbo.

Il sistema di retroilluminazione all’avanguardia della smart TV Samsung Neo QLED 8K QE55QN700A consente di raggiungere una resa cromatica più ricca ed accurata ed un contrasto più profondo con dettagli nitidi, definendo un vero e proprio nuovo standard con Quantum HDR 32X.

I prezzi proposti da Mediaworld sono senza dubbio tra i più bassi della rete