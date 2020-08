Smart TV Samsung 4K QLED QE82Q70RAT da 82″ ad un prezzo imperdibile su eBay!

State cercando un nuovo televisore di elevate dimensioni per godervi videogiochi, film, serie TV e perfetto per tutte le applicazioni multimediali? Oggi abbiamo l’offerta che fa proprio per voi! La Smart TV Samsung QLED QE82Q70RAT è in sconto del 49% su eBay, presentandosi ad un prezzo davvero imperdibile.

La Smart TV Samsung QLED QE82Q70RAT offre il 100% di volume colore firmato Quantum Dot per regalare colori realistici sia in scene buie che in quelle molto luminose. Come tutti i televisori UHD Samsung, è certificato per la qualità UHD 4K reale e offre un’esperienza visiva superiore grazie al sistema Quantum HDR 1000, che analizza la scena fotogramma per fotogramma e regola l’illuminazione per esprimere al meglio la luminosità specifica di ogni momento.

Il dispositivo pensa anche ai giocatori e utilizza la tecnologia Real Game Enhancer per garantire il massimo della velocità e il pieno controllo per un’esperienza di gameplay fluida e realistica. Inoltre, grazie alla tecnologia FreeSync (VRR) sarà possibile ridurre l’input lag, con un tearing e uno stuttering minori, ottimizzando i frame video dei giochi scena per scena.

L’elaborazione istantanea delle immagini mostrate a schermo è affidata al potente processore Quantum 4K che, grazie al suo algoritmo di upscaling, garantisce immagini più nitide, con la luminosità dello schermo e il suono che si adattano alle caratteristiche della vostra stanza e alla scena mostrata. Infine, l’Intelligent Mode si occuperà di regolare la luminosità e volume in base alle caratteristiche dell’ambiente circostante.

Lo Smart TV Samsung QLED QE82Q70RAT è ora disponibile per un periodo di tempo limitato ad un prezzo imperdibile: lo trovate a 2.379,99€ contro i 4.608,99€ richiesti regolarmente per l’acquisto. Un risparmio di ben 2.319€ che vi consentirà di portarvi a casa un modello 2019 di fascia alta ad un costo tutto sommato contenuto viste le dimensioni e la qualità!

