Smart TV QLED 4K Samsung QE55Q70TATXZT da 55″ a meno di 800€ su eBay!

State cercando una nuova Smart TV di ultima generazione per il vostro salotto in grado di offrire un’elevata qualità visiva? Oggi abbiamo l’offerta giusta per voi! Infatti, la Smart TV Samsung 4K QE55Q70 da 55″ è in sconto del 27% su eBay, presentandosi ad un prezzo imperdibile.

La Smart TV Samsung 4K QE55Q70 da 55″, equipaggiata con il sistema operativo rapido ed intuitivo Tizen, consente di accedere immediatamente alle app video più popolari, tra cui YouTube, Netflix ed altre ancora. Il sistema 4K AI upscaling sfrutta il potente processore Quantum di Samsung per analizzare automaticamente la fonte in ingresso, ridurre il rumore delle immagini, ripristinare i dettagli persi e definire i contorni, garantendo immagini perfette.

La tecnologia di retroilluminazione Dual LED regola la tonalità cromatica per adattarla al meglio ai contenuti visualizzati e regalare una riproduzione il più fedele possibile all’originale, mentre la tecnologia Quantum HDR esalta dettagli e contrasto, per una qualità d’immagine ai massimi livelli. Non manca neppure il supporto agli assistenti vocali più diffuso per comandare, oltre alla TV, anche i dispositivi domotici presenti nella propria abitazione.

Il dispositivo pensa anche ai giocatori e utilizza la tecnologia Real Game Enhancer per garantire il massimo della velocità e il pieno controllo per un’esperienza di gameplay fluida e realistica. Inoltre, grazie alla tecnologia FreeSync (VRR) sarà possibile ridurre l’input lag, con un tearing e uno stuttering minori, ottimizzando i frame video dei giochi scena per scena.

La Smart TV Samsung 4K QE55Q70 da 55″ è ora disponibile in quantità limitata ad un prezzo stracciato: lo trovate a 799,99€ contro i 1.099,99€ richiesti regolarmente per l’acquisto. Un risparmio di ben 300€ che vi consentirà di portarvi a casa un ottimo televisore ad un costo irrisorio!

