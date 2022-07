Smart TV Philips 4K OLED da 48″ al prezzo più basso di sempre per il Prime Day 2022!

Continuano le offerte dell’Amazon Prime Day, che propongono sconti su una moltitudine di prodotti di diverse tipologie, consentendovi non solo di divertirvi o di rinnovare la vostra casa (o il vostro guardaroba). In questo articolo vi parliamo di un’incredibile offerta inerente alla smart TV Philips 48OLED935, di cui potete approfittare a patto di essere abbonati al servizio Amazon Prime.

Come detto poc’anzi, l’accesso a queste offerte è esclusivamente riservato ai clienti Amazon Prime, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di sottoscrivere il vostro abbonamento prima della fine delle offerte, specie considerando che, qualora non siate mai stati abbonati Amazon Prime, i primi 30 giorni della promozione sono gratuiti!

La smart TV Philips 48OLED935, è dotata di uno splendido pannello OLED da 48″ che consente di avere un ampio angolo di visione e un’immagine realistica, grazie a neri profondi e una riproduzione perfetta di colori e dettagli.

La smart TV Philips Philips 48OLED935, supporta tutti i formati HDR e, per quanto riguarda la parte audio, anche Dolby Atmos, per un’immersività senza pari. Inoltre, la tecnologia Ambilight consente di massimizzare l’esperienza, grazie a LED intelligenti sui bordi dello schermo che commettono una luce coinvolgente e affascinante in base ai contenuti mostrati.

Per la fruizione dei propri contenuti preferiti, la smart TV Philips Philips 48OLED935 integra il sistema operativo Google TV, che consente di avere accesso ad una vasta libreria di applicazioni, incluse quelle relative ai servizi streaming più popolari, come YouTube, Netflix, Prime video o Disney+.

Grazie alle offerte del Prime Day, potete portarvi a casa la smart TV Philips 48OLED935 a soli 999€, rispetto ai consueti 1.599€ di listino, con uno sconto del 38% e un risparmio reale di 600€. Si tratta di un’occasione imperdibile per avere un’ottima smart TV a un prezzo eccellente!

Prima di lasciarvi a quella che è una delle migliori offerte di questo Prime Day 2022, vi ricordiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete nella nostra area dedicata del sito. Buon Prime Day a tutti!