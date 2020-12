Smart TV Philips 4K da 58″ a meno di 420 euro tra le offerte del giorno eBay

È tempo di nuove offerte del giorno sulle pagine del noto rivenditore eBay, che vi consentiranno di risparmiare su un’ampia selezione di prodotti delle tipologie più varie. Per i lettori di SpazioGames abbiamo deciso di mettere in evidenza le promozioni dedicate a smart TV.

Partiamo con la splendida TV LED Philips 58PUS7505 da 58″. equipaggiata con il potente processore Philips P5 la televisione è in grado di offrire immagini brillanti, dettagli profondi, colori vivaci e toni della pelle naturali. La TV è compatibile con tutti i principali formati HDR, tra cui HDR10+ e Dolby Vision. Contrasto, colore e livelli di luminosità vengono regolati da un fotogramma all’altro. Che si tratti di una serie da seguire o di un nuovo grande film, le ombre saranno più profonde, le superfici luminose brilleranno ed i colori saranno più realistici.

Il dispositivo è equipaggiato con il sistema operativo Saphi che offre un accesso rapido alle app più popolari, tra cui YouTube, Netflix e tante altre. Solitamente la TV LED Philips 58PUS7505 viene proposta a 579€, ma oggi potrete portarvela a casa a soli 419€.

Continuiamo con la LG 65UN74006LB da 65″, dispositivo equipaggiato con il potente processore Quad Core 4K che elimina la rumorosità nei video e crea colori e contrasti più vividi. Le immagini a bassa risoluzione sono migliorate e riprodotte con una qualità più fedele possibile a quella del 4K. La modalità FilmMaker Mode regola automaticamente l’immagine, disattivando eventuali filtri che potrebbero influenzare la fruibilità delle pellicole cinematografiche.

Ovviamente, non poteva mancare il supporto a tutti i principali standard HDR, mentre i molteplici canali audio virtuali creano un’esperienza di suono ancora più coinvolgente. Per quanto riguarda le caratteristiche inerenti al mondo del gaming, la tecnologia HGiG è in grado di regolare la grafica HDR per garantire “l’esperienza gaming HDR” ottimale.

Solitamente la smart TV LG 65UN74006LB viene proposta a 499€, ma oggi potrete portarvela a casa a 335€.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su eBay e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte su smart TV tra gli sconti di oggi del rivenditore eBay.

Offerte del giorno eBay: sconti su smart TV

