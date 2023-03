Smart TV Philips 4K da 50″ con Ambilight oggi con uno sconto del 21%

La nota catena Mediaworld, conosciuta per il suo vasto assortimento di elettronica di consumo, propone anche oggi le sue offerte del fine settimana con la promozione “Solo per il weekend“.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato troviamo la smart TV Philips 50PUS7906, che attualmente potete portarvi a casa a soli 549,99€, rispetto agli usuali 699,99€ di listino, con uno sconto del 21,42% e un risparmio reale di 150€.

Dotata di un pannello LCD da 50 pollici, la smart TV Philips 50PUS7906 sfrutta la tecnologia Pixel Precise HD per assicurare immagini dettagliate, colori vivaci e toni della pelle naturali, rendendo la visione un vero piacere per gli occhi.

La smart TV Philips 50PUS7906 supporta tutti i principali formati HDR, tra cui HDR10+ e Dolby Vision. Questo significa che la TV è in grado di regolare il contrasto, i colori e i livelli di luminosità ad ogni fotogramma, garantendo immagini più realistiche e dettagliate, sia per le serie TV che per i film. Le ombre saranno più profonde, le superfici luminose brilleranno ed i colori saranno più realistici, permettendoti di goderti ogni momento della tua visione.

La smart TV Philips 50PUS7906 ha un design sottile e moderno, in grado di adattarsi perfettamente a qualsiasi ambiente. Grazie alle cornici praticamente invisibili, potrete concentrarvi solo sulla visione dei vostri contenuti preferiti. Inoltre, la TV è dotata di sistema operativo Google TV, il quale offre un accesso rapido alle app più popolari, tra cui YouTube, Netflix, Prime Video, Disney+ e molte altre.

La smart TV Philips 50PUS7906 è dotata del sistema Ambilight, che vi permette di vivere un’esperienza visiva ancora più coinvolgente. Grazie a una serie di LED posizionati dietro alla televisione, i colori si diffonderanno sulla parete, rendendo l’esperienza di visione ancora più immersiva e coinvolgente.

