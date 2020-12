Smart TV LG 4K da 49″ a meno di 340€ tra le offerte del Solo per oggi Mediaworld

Tornano anche oggi, mercoledì 2 novembre 2020, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Partiamo dalla LG 49UN73006LA.API da 49″, dispositivo equipaggiato con il potente processore Quad Core 4K che elimina la rumorosità nei video e crea colori e contrasti più vividi. Le immagini a bassa risoluzione sono migliorate e riprodotte con una qualità più fedele possibile a quella del 4K. La modalità FilmMaker Mode regola automaticamente l’immagine, disattivando eventuali filtri che potrebbero influenzare la fruibilità delle pellicole cinematografiche. Ovviamente, non poteva mancare il supporto a tutti i principali standard HDR, mentre i molteplici canali audio virtuali creano un’esperienza di suono ancora più coinvolgente. Per quanto riguarda le caratteristiche inerenti al mondo del gaming, la tecnologia HGiG è in grado di regolare la grafica HDR per garantire “l’esperienza gaming HDR” ottimale.

Solitamente la smart TV LG 49UN73006LA.API viene proposta a 499€, ma oggi potrete portarvela a casa a 335€.

Continuiamo con lo smartphone OPPO Find X2 Lite, dispositivo animato dal processore octa-core Qualcomm Snapdragon 765G, SoC con 5G integrato, che consente di raggiungere una velocità massima di download di 1.9Gbps. Grazie alla Quad Camera da 48MP e a Ultra Steady Video 2.0, potrete togliere ogni freno alla vostra creatività, mentre il sistema di ricarica rapida consente di passare dal 3% al 50% in soli venti minuti. Il resto della dotazione tecnica è completato da 8GB di RAM e 128GB di storage.

Solitamente lo smartphone OPPO Find X2 Lite viene proposto a 499€, ma oggi potrete averlo a soli 329€.

