Smart TV Hisense ULED 4K da 65″ ora a un prezzo bomba su eBay! Vero affare!

Segnaliamo ai nostri lettori che, presso il noto portale e-commerce eBay, è attiva un’offerta eccezionale che permette di portarsi a casa la smart TV Hisense ULED 65U8GQ a un prezzo davvero imperdibile! Come ogni giorno, eBay propone tantissime promozioni che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli che stanno vendendo proposti.

La smart TV Hisense ULED 65U8GQ ha ottenuto il premio di miglior prodotto Easy Family, nella categoria Display Video per Home Theater all’EISA Award, per le sue indubbie qualità tecniche e l’ottimo rapporto qualità/prezzo. Il televisore è dotato di uno splendido pannello ULED da 65″ a risoluzione 4K in grado di riprodurre oltre un miliardo di sfumature di colore per immagini incredibilmente realistiche e dettagliate. Inoltre, grazie alla tecnologia Full Array Local Dimming, godrete di scene ben contrastate e con una luminosità massima di 1.000 nit per uno spettacolare effetto HDR.

La smart TV Hisense ULED 65U8GQ non è solo una gioia per gli occhi, ma anche per le orecchie, dato il supporto alla tecnologia Dolby Atmos per un’immersione davvero totale. Il sistema operativo a bordo è Smart VIDAA 5.0, piattaforma semplice e intuitiva che vi permette di accedere a una vasta selezione di applicazioni, tra cui quelle relative ai servizi streaming più diffusi, come YouTube e Netflix. Infine, la presenza della porta HDMI 2.1 assicura il supporto a tutte le ultime tecnologie per il gaming, come ALLM (Auto Low Latency Mode) e VRR (Variable Refresh Rate).

Solitamente, la smart TV Hisense ULED 65U8GQ viene proposta a 1.199,90€, ma oggi potete portarvela a casa a soli 899,99€, con uno sconto di quasi 300 euro. Inoltre, sfruttando il coupon SMARTHOME22, potete avere un ulteriore sconto di 90€, portando il costo finale a 809,99€! Si tratta di un’occasione eccezionale per acquistare un’ottima smart TV a un prezzo eccellente.

Questo è solo uno dei numerosi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su eBay e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

