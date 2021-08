Smart TV e prodotti Apple in forte sconto nel Solo per il weekend Mediaworld

Anche durante il weekend, la catena Mediaworld continua a proporre le sue promozioni dedicate ai prodotti dal mondo dell’elettronica: tra queste, spiccano soprattutto tanti sconti interessanti sulle smart TV, per prepararvi alla nuova stagione televisiva autunnale e per farvi godere al massimo anche i videogiochi più cinematografici, e gli sconti sui prodotti Apple, tra cui i nuovi iMac e MacBook con chip M1.

Tra gli sconti sulle smart TV, vi segnaliamo soprattutto Sony Bravia OLED 65″ in 4K: potete portarlo a casa spendendo solamente 1.799€ rispetto ai 2.459€ di listino, assicurandovi così un pannello di qualità e con integrata Android TV, per utilizzare in comodità tutte le vostre app.

Il televisore ha una risoluzione 3840×2160 e un refresh rate a 100 Hz. È inoltre dotato del nuovo standard DVB-S2 per il digitale terrestre e vanta sia Wi-Fi che porta Ethernet. Inoltre, è dotato di super bit mapping HDR per la miglior resa dei colori possibile, di quattro porte HDMI perfette per collegare le vostre console, di due porte USB e di una porta ottica.

Per quanto riguarda i prodotti Apple, invece, sul fronte dei portatili potete approfittare dello sconto sul leggerissimo Apple MacBook Air: questo computer da 13″ in questa versione è dotato di SSD da 512 GB, per il massimo della velocità e una soddisfacente capienza. A fare la differenza è però il nuovo chip M1 firmato direttamente da Apple, che rende il computer una scheggia rispetto alle generazioni precedenti, al punto che potete metterlo sotto sforzo senza temere praticamente nulla anche con 8 GB di memoria. Il prezzo è di 1.179€, in forte sconto rispetto ai 1.389€ di listino, per il colore grigio siderale.

