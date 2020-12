Smart TV 4K LG Nanocell da 55″ a meno di 600 euro tra le offerte del giorno eBay

È tempo di nuove offerte del giorno sulle pagine del noto rivenditore eBay, che vi consentiranno di risparmiare su un’ampia selezione di prodotti delle tipologie più varie. Per i lettori di SpazioGames abbiamo deciso di mettere in evidenza le promozioni dedicate a smart TV e soundbar.

Partiamo dalla smart TV LG 55NANO796NE, dotata di uno splendido pannello da 55″ che assicura un’incredibile esperienza di visione grazie all’impiego della tecnologia NanoCell, in grado di riprodurre un ampio spettro cromatico rendendo i colori più precisi e reali. Infatti, la tecnologia NanoCell sfrutta le nanoparticelle per assorbire le lunghezze d’onda in eccesso, migliorando a sua volta la purezza dei colori e ampliando la gamma cromatica.

La smart TV LG 55NANO796NE è adatta per essere vista in maniera perfetta da tutta la famiglia, grazie al suo ampio angolo di visione che permette di ammirare colori spettacolari ed una definizione perfetta da qualsiasi angolazione. Inoltre, la funzionalità 4K Active HDR ottimizza ogni scena, per dettagli definiti e colori intensi.

Solitamente la smart TV LG 55NANO796NE viene proposta a 839,90€, ma oggi potrete portarvela a casa a soli 599,91€, risparmiando 240€.

Se desiderate potenziare il vostro setup casalingo per ciò che concerne la componente sonora, la soundbar Samsung HW-Q950T potrebbe fare al caso vostro. Testata e calibrata presso il California Audio Lab di Samsung, la soundbar Samsung HW-Q950T offre un ascolto immersivo con un vero audio a 9.1.4 canali. Sarà come avere un cinema nel salotto di casa grazie agli speaker up-firing e side-firing che diffonderanno i suoni in ogni direzione, anche sopra la vostra testa, grazie al supporto di tecnologie quali Dolby Atmos e DTS:X. Infatti, proiettando onde sonore verso il soffitto, la soundbar può creare l’effetto di una cascata di suoni, mentre quelli laterali, facendo rimbalzare le onde sui muri, garantiscono una totale immersione nel suono surround.

L’impianto audio comprende anche due altoparlanti posteriori wireless, dotati di tecnologia up-firing, per dare il tocco finale alla configurazione surround del vostro home cinema. La soundbar Samsung HW-Q950T è inoltre dotato della tecnologia Adaptive Sound, che offre un suono ottimizzato in base alla singola scena. Ad esempio, potrete sentire con chiarezza le voci anche quando il volume è basso, così non vi sfuggirà nulla nemmeno dei dialoghi più sussurrati. Solitamente la soundbar Samsung HW-Q950T viene proposta a 1.368€, ma oggi potete averla a soli 999€, risparmiando ben 369€ sul prezzo di listino originale.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su eBay

