Skull and Bones è disperso in mare… ma Ubisoft annuncia lo spinoff

Skull and Bones è un gioco su cui ormai c’è poco da dire, mentre Ubisoft e Dark Horse hanno deciso di lanciare un fumetto spinoff.

Mentre il videogioco è ancora formalmente in preordine, anche su Amazon, nonostante le condizioni dello sviluppo non siano esattamente incoraggianti.

Il suo stato ha rappresentato per altro l’inizio di una slavina che ha colpito Ubisoft, svelando una serie di notizie poco incoraggianti.

E mentre Ubisoft sta iniziando a dare i primi rimborsi per i preordini dopo l’ennesimo rinvio, questo non impedisce l’arrivo di un prodotto ispirato al brand.

Come riporta IGN US, infatti, Dark Horse e Ubisoft hanno annunciato Skull and Bones: Savage Storm.

Si tratta di una serie a fumetti pubblicata da Dark Horse che espanderà il mondo di gioco raccontando una storia spinoff rispetto a quella del titolo Ubisoft.

Almeno così dovrebbe essere visto che non sappiamo quando la potremo vivere. E se la potremo vivere un giorno.

Savage Storm è co-scritto da John Jackson Miller e James Mishler, con i disegni di Christian Rosado, i colori di Roshan Kurichiyanil e la copertina di Pius Bak.

Per quanto riguarda il primo numero, ecco quello che sarà l’incipit di Skull and Bones: Savage Storm:

«Una nave mercantile in alto mare viene assediata da una feroce ciurma di pirati, ma i combattimenti vengono interrotti da un devastante tifone. Quando la tempesta si abbatte, lascia predatore e preda bloccati su un’isola da qualche parte nell’Oceano Indiano. Scopri i misteri e i pericoli che incomberanno su tutti loro. Una storia grintosa ambientata nello spietato mondo del prossimo gioco di pirati di Ubisoft.»

Skull and Bones: Savage Storm numero 1 uscirà mercoledì 1 marzo, per ora solo negli USA, ovviamente. Trattandosi di un franchise comunque importante non è improbabile che arrivi una raccolta, prima o poi, anche in Italia in una edizione dedicata.

Gli sviluppatori intanto sono sempre più convinti di Skull and Bones, tanto che promettono cose esaltanti per il titolo.

Le quali, forse, verranno mostrate anche all’E3 2023 visto che Ubisoft è uno dei pochi big che sarà presente alla fiera di Los Angeles.