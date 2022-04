Sino a 400€ di sconto immediato da MediaWorld

La nota catena MediaWorld ha lanciato l’interessante promozione “Sconto Subito Online” che consente di avere uno sconto immediato in base alla spesa o ordine effettuato fino ad un massimo di 400€.

Nello specifico, ogni persona che, sino a domenica 10 aprile, acquisterà presso un negozio, oppure ordinerà sul sito, prodotti promozionati per un importo minimo di 500€ – unico scontrino (ordine per acquisti online) – riceverà uno sconto immediato, in base all’importo totale dell’acquisto rientrante in una delle quattro ipotesi di spesa di seguito riportate:

Importo totale – Acquisto compreso tra 500,00€ e 749,99€ : Sconto immediato di 50,00€ (corrispondente ad uno sconto minimo del 6,66% e massimo del 10%)

: Sconto immediato di (corrispondente ad uno sconto minimo del 6,66% e massimo del 10%) Importo totale -Acquisto compreso tra 750,00€ e 999,99€ : Sconto immediato di 100,00€ (corrispondente ad uno sconto minimo del 10% e massimo 13,33%)

: Sconto immediato di (corrispondente ad uno sconto minimo del 10% e massimo 13,33%) Importo totale – Acquisto compreso tra 1.000,00€ e 1999,99€ : Sconto immediato di 200,00€ (corrispondente ad uno sconto minimo del 10% e massimo 20%)

: Sconto immediato di (corrispondente ad uno sconto minimo del 10% e massimo 20%) Importo totale – Acquisto pari o superiore a 2.000,00€: Sconto immediato di 400,00€ (sconto massimo 20%)

Si precisa che lo sconto spettante sarà ripartito, in modo proporzionale, su tutti i prodotti promozionati.

La promozione è attiva su tutti i prodotti disponibili a esclusione di tutti i prodotti facenti parte delle promozioni “Solo per oggi”, “Solo per il Weekend”, “Speciale Extra Sconti Ricondizionati“, “Samsung Weekend”, “Galaxy Weekend”, “Speciale Jet Bespoke”, “Speciale Accessori IT/Game” e “LG Day”, oltre a tutte le console, tutti i prodotti a marchio SMEG,, MIELE, LIEBHERR, tutti i prodotti dell’incasso Samsung, tutti i prodotti Dyson, i prodotti ceduti nell’ambito di abbonamenti (telefonia, internet, tv ecc.), la sim mobile HO, le prevendite le prenotazioni, i prodotti di editoria, i Gratta &Vinci, le polizze, le liste nozze e similari (compleanno, Cresima ecc..) e tutti quegli articoli che rappresentano pin digitali, buoni, ricariche, cofanetti, carte regalo e tutti i servizi MediaWorld.

Il catalogo di MediaWorld è davvero sconfinato e comprende prodotti appartenenti alle categorie più disparate, dalla telefonia, videocamere, fotocamere e computer a console, videogiochi, smart tv e grandi e piccoli elettrodomestici. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.