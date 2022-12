Non solo Silent Hill 2 Remake: c’è una conferma importante per un nuovo episodio su PS5

Prima della conferma ufficiale del remake di Silent Hill 2, era emersa online una prima classificazione di un misterioso progetto legato alla stessa saga horror, sparito però nel nulla nelle ultime settimane.

La saga horror di Konami è ormai protagonista di un revival atteso da anni, che permetterà non solo di riscoprire uno dei capitoli più amati di sempre (che potete recuperare anche nella Silent Hill HD Collection, disponibile su Amazon), ma anche nuovi progetti inediti.

Tra questi dovrebbe esserci il suggestivo Silent Hill The Short Message: seppur non sia stato ancora annunciato ufficialmente, la sua esistenza era stata svelata dall’ente di valutazione coreano per i videogiochi.

Il titolo non figurava però tra i numerosi progetti di Konami, al punto che i fan avevano iniziato a domandarsi che fine avesse fatto: ebbene, non solo una nuova valutazione ci conferma l’esistenza di questo titolo, ma oggi sappiamo che, proprio come Silent Hill 2 Remake, sembra destinato esclusivamente al lancio su PS5.

Gematsu segnala infatti che Silent Hill The Short Message è stato valutato nelle scorse ore anche dall’ente di classificazione del Taiwan, dove è stato confermato che il titolo dovrebbe uscire esclusivamente sulla console next-gen di casa Sony.

Per il momento non è ancora chiaro in cosa consista questo progetto, ma secondo le speculazioni degli appassionati potrebbe trattarsi di un titolo dalla natura simile a P.T., dunque un titolo di dimensioni minori per anticipare il futuro della serie.

Attualmente non possiamo sapere con certezza se e quando uscirà, ma è plausibile immaginare che un annuncio ufficiale da parte del publisher potrebbe non essere poi così lontano. In attesa di ulteriori conferme ufficiali, vi invitiamo comunque a prendere, come di consueto, la notizia con le dovute precauzioni.

E chissà che non sia proprio questo l’annuncio «tanto atteso» anticipato da Konami per il 2023: del resto, i candidati più probabili sono proprio Silent Hill e l’eventuale chiacchieratissimo remake di Metal Gear Solid 3.