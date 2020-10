Silent Hill 4: The Room classificato dal PEGI, il classico Konami torna su PC?

Konami ha da poco ricominciato ad assaporare le bellezze del gaming riportando i suoi classici su PC tramite la piattaforma GOG, e presto una sorte simile potrebbe toccare a Silent Hill 4: The Room.

Il publisher giapponese ha riesumato soltanto pochi giorni fa le versioni PC così com’erano state pubblicate in originale, tra gli altri, di Metal Gear Solid e Metal Gear Solid 2: Substance, ma sembra non si voglia fermare qui.

Silent Hill 4: The Room has been rated for PC by PEGI https://t.co/zTO5AaZkzh Probably another @GOGcom release like Metal Gear, Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Substance, and Konami Collector's Series: Castlevania & Contra were last week pic.twitter.com/FsWhlDdyPA — Gematsu (@gematsucom) October 1, 2020

Come scoperto da Gematsu, infatti, Silent Hill 4: The Room è stato recentemente classificato dal PEGI, l’ente preposto alla valutazione dei videogiochi in Europa.

A giudicare dalla classificazione, che tradizionalmente precede di pochi giorni l’uscita dei giochi in questione, non dovrebbe mancare troppo al lancio.

Il PEGI riferisce che la data d’uscita sarebbe addirittura già fissata ad oggi 2 ottobre, con la sola piattaforma PC come riferimento.

Si tratterebbe dunque di un (altro) semplice port, realizzato in modo da rendere nuovamente commercializzabile il quarto capitolo della serie survival horror.

Silent Hill 4: The Room è stato lanciato in origine nel 2002 proprio per PC, Xbox e PlayStation 2, ed è stato l’ultimo titolo realizzato dal Team Silent originale prima che venisse sciolto.

Nuovi rumor vorrebbero il Team Silent di ritorno sull’IP per occuparsi di una nuova iterazione sotto Japan Studio, e che questo fantomatico gioco sarebbe in sviluppo ormai da due anni per PS5.