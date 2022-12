Sifu colpirà duro anche il mondo del cinema: annunciato il film

Sifu è uno di quei giochi che continua a far parlare di sé, sia per le qualità del titolo sia per il fatto che prossimamente il picchiaduro a scorrimento diventerà un film.

Il titolo Sloclap (che trovate anche su Amazon a prezzo davvero molto interessante) ha saputo prendere a schiaffi un bel po’ di giocatori colti alla sprovvista.

Del resto, parliamo di un gioco che è stato omaggiato persino in Marvel’s Spider-Man, cosa questa che non è di certo passata inosservata.

Ora, dopo che persino Kratos di God of War è stato incluso in Sifu, è il turno di un annuncio che manderà in brodo di giuggiole i fan del gioco.

Come riportato anche da The Escapist, Slocap, lo sviluppatore del gioco, ha stretto una partnership con lo studio cinematografico Story Kitchen per adattare Sifu in un film live action.

Ad occuparsene sarà Derek Kolstad, il creatore del franchise di John Wick, il quale sta attualmente lavorando alla sceneggiatura.

Ovviamente lo sviluppo del film è ancora in fase iniziale, poiché Story Kitchen si è appena assicurata i diritti di sfruttamento del marchio dopo un’accesa battaglia a suon di offerte.

Il gioco ha avuto un successo immediato al momento del lancio, vendendo più di un milione di unità in meno di un mese. Sifu presenta infatti una meccanica di gioco unica in cui il personaggio principale invecchia ogni volta che muore.

Il film potrebbe quindi giocare proprio con il fattore tempo e invecchiamento, non limitandosi magari solo a semplici effetti in CGI. Kolstad è affiancato da Dmitri M. Johnson, il quale ha prodotto uno dei migliori film di videogiochi usciti negli ultimi anni, ossia Sonic the Hedgehog.

Alla fine della fiera, e viste le premesse più che interessanti, il lungometraggio dedicato a Sifu potrebbe rivelarsi qualcosa di speciale. Se il film seguirà la trama del gioco, il tutto si svolgerà in Cina, dove il figlio di un maestro di kung fu va in cerca di vendetta dopo l’uccisione del padre.

Se volete sapere cosa ne pensiamo del gioco – in versione Nintendo Switch – recuperate prima di subito anche la nostra ricca recensione.