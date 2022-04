Siamo sicuri che ci sia voglia di un nuovo PS VR? I dati di una recente esclusiva

Fin dal debutto dell’originale PlayStation VR, Sony ha dimostrato di credere nelle possibilità del gaming in realtà virtuale, lanciando un headset dedicato che potesse affiancarsi alle sue console.

Se è vero che l’originale ha cercato di conquistarsi una sua nicchia – ma sempre di nicchia si è parlato, nonostante gli sforzi di alcune produzioni molto riuscite e iconiche, come Astro Bot –, lo è anche che ora siamo in attesa di PS VR 2, che dovrebbe raccogliere l’eredità del suo predecessore (lo trovate in bundle su Amazon) e migliorarne le specifiche.

Tuttavia, i numeri messi in evidenza da VGC, relativi alla recente uscita di Moss: Book II, potrebbero indicare che la nicchia sia anche meno significativa che in passato, in quest’epoca della storia dei videogiochi.

Moss: Book II è disponibile su PS VR

Uscito solo pochi giorni fa come esclusiva PS VR, il titolo che riprende le vicende dopo l’epilogo dell’apprezzato Moss ha ottenuto anche i favori del nostro Silvio Mazzitelli nella recensione dedicata.

Tuttavia, secondo il sito PSN Profiles, solamente 101 persone sarebbero proprietarie del gioco, al momento. Vale la pena sottolineare che il sito non fornisce una stima esaustiva delle persone che hanno effettivamente acquistato Moss: Book II, ma allo stesso modo è vero che il precedente Moss era arrivato a 20mila possessori, sullo stesso portale.

Un altro gioco uscito nella stessa data e a sua volta abbastanza di nicchia, Weird West (qui la recensione), secondo PSN Profiles conta circa 700 proprietari su PlayStation Network, ottenuti nello stesso lasso di tempo. Tenendo comunque conto, quindi, che si risulta proprietari di un gioco solo quando si decide di registrare l’acquisto sul sito, il rapporto sembra abbastanza in sfavore di Moss: Book II.

Rimane da vedere, allo stato attuale, quanto e quale sia effettivamente l’interesse per una nuova generazione di PS VR. Conscia dei difetti intrinsechi della generazione originale, Sony ha di recente confermato alcune delle caratteristiche di PS VR 2, ma non sappiamo ancora quando l’headset potrebbe arrivare sul mercato – e indiscrezioni suggeriscono che potrebbe farlo solo nel 2023.

Nel frattempo, vedremo come i giocatori accoglieranno le novità che ci accompagneranno da qui alla release: la temperatura delle loro reazioni sarà sicuramente un indicatore chiaro del potenziale mercato che PS VR 2 potrebbe raggiungere, in un momento in cui anche un gioco apprezzabile come Moss: Book II sembra faticare a imporsi, sulla generazione precedente.