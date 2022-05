Set LEGO NES al prezzo più basso di sempre su Amazon!

Amate i mattoncini LEGO e le console Nintendo? Oggi abbiamo l’offerta che fa per voi! Infatti, attualmente il noto portale e-commerce Amazon offre la possibilità di avere lo splendido set LEGO NES a un prezzo assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

Il set LEGO NES, composto da 2.646 pezzi, è realizzato per essere una vera e propria replica, con tanto di televisore a “tubo catodico funzionante”, che misura più di 22.5 cm di altezza, 23,5 cm di larghezza e 16 cm di profondità. Attraverso una manopola esterna, infatti, è possibile far muovere il modello 8-bit di Mario come se stesse affrontando un livello, e collegandolo con la figure di LEGO Super Mario verranno riprodotti i suoni tipici dell’era 8-bit, in reazione a nemici, ostacoli e power-up che compaiono a schermo.

Eseguendo la scansione del mattoncino multifunzione posizionando LEGO Mario (il personaggio non è incluso) nello slot in alto, Mario reagirà ai nemici, agli ostacoli e ai power-up visualizzati. Tra i dettagli della console troviamo un controller e uno slot di apertura per il Game Pack costruibile con una funzione di blocco realistica. Non sono necessarie batterie, mentre per attivare le funzioni interattive del televisore è necessario il personaggio di LEGO Mario del Percorso di base Avventure con LEGO Super Mario.

Solitamente il set LEGO NES viene proposto a 229,99€, ma attualmente potete portarvelo a casa a soli 183,99€, con uno sconto del 20% e un risparmio reale di 46€. Si tratta di un’occasione imperdibile per acquistare uno splendido oggetto da collezione risparmiando notevolmente sul suo prezzo di acquisto!

