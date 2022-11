Set LEGO Marvel Hulkbuster disponibile ora! Spettacolare!

Acquistabile ora, lo splendido set LEGO Hulkbuster viene proposto al prezzo di listino di 549,99€ e vi permetterà di ricostruire a colpi di mattoncino la grandezza e la potenza del gigante di metallo apparso nel film Avengers: Age Of Ultron.

Il set LEGO Marvel Hulkbuster è ricco di dettagli, presentando tre reattore ad arco luminosi (uno nel petto e uno in ogni mani), una parte superiore del corpo completamente snodata e un abitacolo spazioso apribile. Inoltre, viene fornito con una targa informativa corredata da una minifigure di Tony Stark con in mano degli attrezzi.

Il set LEGO Marvel Hulkbuster è il più grande mech LEGO mai realizzato ed è costituito da ben 4.049 pezzi, assicurandovi ore di divertimenti per la sua realizzazione. Sotto le placche dorate del petto presenta uno spazioso abitacolo, nel quale potrete inserire il personaggio di LEGO Marvel Iron Man, in vendita separatamente.

Il set LEGO Marvel Hulkbuster, una volta completato, misurerà 52 cm di altezza, 47 cm di larghezza e 24 cm di profondità, diventando un magnifico pezzo da collezione da esporre a casa o al lavoro.

Il set LEGO Marvel Hulkbuster, progettato per un’utenza adulta, costituisce un ottimo regalo da fare ai veri appassionati dell’universo Marvel o a sé stessi. Ricordiamo che la qualità è davvero elevata, in quanto i mattoncini LEGO soddisfano rigorosi standard di qualità di settore per garantire che si montino e si smontino in modo facile e sicuro per realizzare costruzioni solide e affidabili.

Siamo sicuri che questo bellissimo set andrà letteralmente a ruba, quindi vi consigliamo di ordinarlo il prima possibile. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.