Sei grande papà MediaWorld: tantissime offerte tech per la festa del papà

Dopo avervi riportato le classiche offerte del weekend, vogliamo segnalarvi che da Mediaworld ha lanciato la promozione “Sei Grande Papà“, con le sue incredibili occasioni che riguardano diverse tipologie di prodotti, in occasione della Festa del papà. Questa iniziativa sarà valida fino al 19 marzo 2021, ma vi consigliamo di affrettarvi così da avere la sicurezza di acquistare i prodotti al prezzo desiderato.

Tra i vari articoli che trovate attualmente a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolare il notebook gaming MSI KATANA GF66, che attualmente potete portarvi a casa a soli 1.099€, rispetto agli usuali 1.399€ di listino, per un risparmio reale di 300€.

Il notebook gaming MSI KATANA GF66 è equipaggiato con un display 15,6″ IPS a risoluzione FullHD con una frequenza di aggiornamento pari a 144Hz, ideale per i giochi più frenetici, ma potete anche creare configurazioni multimonitor grazie all’uscita HDMI per aumentare la vostra produttività.

Ad animare il notebook gaming MSI KATANA GF66 è un processore Intel i7-11800H di undicesima generazione (Tiger Lake H), mentre la scheda grafica è una potente NVIDIA RTX 3050 con 5 GB di memoria GDDR6 che consente di ottenere buone prestazioni grafiche anche con i titoli più moderni.

Per caricamenti veloci di giochi ed applicazioni, la compagnia ha deciso di installare sul notebook gaming MSI KATANA GF66 con un SSD NVME da 512 TB, con un secondo slot libero per eventuali upgrade. La scheda tecnica è completata da 8 GB di RAM DDR4 a 3.200MHz, ed una nutrita serie di porte per collegare qualsiasi accessorio esterno, oltre ad una tastiera dotata di retroilluminazione.

I prezzi proposti da Mediaworld sono senza dubbio tra i più bassi della rete e nell’iniziativa “Sei Grande Papà” trovate tantissimi altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina inerente all’iniziativa per scoprirli tutti, alcuni dei quali abbiamo riportato in calce e facilmente visibili in questa pagina.

Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

