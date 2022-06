SEGA ha annunciato il nuovo, folle gioco di Creative Assembly

Il publisher giapponese SEGA ha da poco annunciato Hyenas, uno sparatutto multiplayer per console e PC davvero promettente.

La casa nipponica che ha dato i natali a Sonic Mania, che potete recuperare su Amazon, si getta quindi nella mischia dei titoli multigiocatore.

Il gioco è l’atteso sparatutto di Creative Assembly, lo studio di Total War al lavoro sul progetto ormai da diversi anni.

Descritto in precedenza negli annunci di lavoro come ‘qualcosa di radicalmente diverso nello spazio degli FPS’ Hyenas promette infatti di distinguersi dalla massa di titoli del genere.

In una live streaming, lo studio ha descritto il gioco come un ‘titolo di rapina multigiocatore e a più squadre’, come riportato da VGC.

«Vedremo cinque squadre composte da tre utenti che si trovano su vaste astronavi con interruttori di sicurezza e gadget. I vari antieroi, noti come le Iene, sono dei pirati che si fanno strada attraverso questa galassia popculturale, sparando e saccheggiando i più ricchi», ha spiegato il direttore creativo Charlier Bewsher, che in precedenza ha diretto il design di Red Dead Online.

La storia del gioco vede i ricchi abitanti della Terra partire per Marte, distruggendo il loro pianeta natale e lasciando coloro che rimangono in una “baraccopoli fluttuante orbitante”.

I ricchi inviano sulla Terra vaste navi da saccheggio per raccogliere i tesori della “cultura pop” che gli mancano e venderli ai loro clienti. Il compito delle Iene è quello di attaccare queste navi e derubarle della loro merce. Poco sotto, il trailer rilasciato da IGN US.

Il gioco avrà uno stile artistico da graphic novel, piuttosto che l’aspetto cupo e tetro di molti altri sparatutto post-apocalittici.

L’uscita di Hyenas è prevista per Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC nel 2023.

