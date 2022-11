Sedia gaming Nacon con marchio PlayStation con uno sconto del 26% da Comet!

Segnaliamo ai nostri lettori che, presso la nota catena Comet, è attiva un’offerta eccezionale che permette di portarsi a casa lo smartphone la sedia gaming Nacon dedicata a Playstation a un prezzo davvero imperdibile! Come ogni giorno, Comet propone tantissime promozioni che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli che stanno vendendo proposti.

La sedia gaming Nacon dedicata a Playstation, grazie al suo design ergonomico, offre uno schienale alto e diritto per garantire una posizione di seduta ad angolo retto. La sedia gaming Nacon dedicata a Playstation presenta una rotazione di 360° così da muoversi liberamente all’interno della stanza grazie alle sue cinque rotelle scorrevoli.

La sedia gaming Nacon dedicata a Playstation è basata su un telaio interamente in acciaio ad alta resistenza con un sollevatore a gas di classe 3 che può essere regolato in altezza, in grado di sostenere un peso massimo di 110Kg. La sedia gaming Nacon dedicata a Playstation presenta un’imbottitura morbida ed è stata realizzata con materiali che non si deformano facilmente.

Grazie alla promozione attualmente attiva da Comet, potete portarvi a casa la sedia gaming Nacon dedicata a Playstation a soli 169€, rispetto agli usuali 229,99 euro di listino, con uno sconto del 26,5% e un risparmio reale di quasi 61€. Si tratta di un’occasione eccezionale per acquistare un’ottima sedia gaming a prezzo scontato!

Grazie alla promozione attualmente attiva da Comet, potete portarvi a casa la sedia gaming Nacon dedicata a Playstation a soli 169€, rispetto agli usuali 229,99 euro di listino, con uno sconto del 26,5% e un risparmio reale di quasi 61€. Si tratta di un'occasione eccezionale per acquistare un'ottima sedia gaming a prezzo scontato!