Secretlab svela Titan EVO 2022, la sua sedia più avanzata di sempre

Con un comunicato stampa diramato oggi, Secretlab ha annunciato la sua nuova sedia pensata per videogiocatori (ma non solo): parliamo di Secretlab TITAN Evo 2022, che è stata realizzata tenendo a mente i pregi e le consapevolezze maturati progettando OMEGA 2020 e TITAN 2020, uniti per dare vita a un solo prodotto.

«Il nostro team ha lavorato duramente» leggiamo nel comunicato stampa inviatoci da SecretLab, «il che include anni di ricerche e certificazione. […] La TITAN EVO 2022 combina quello che amate di più delle nostre sedie, e lo rende anche migliore. Combina il meglio della Secretlab OMEGA 2020 e della TITAN 2020 in una sola sedia».

La nuova Secretlab TITAN EVo 2022 è attualmente in pre-order

Tra le novità avrete una seduta ridisegnata, supporto lombare a quattro vie e diversi miglioramenti per la quality of life. Inoltre, saranno disponibili diverse taglie: S (small), R (regular) e XL, quindi potrete semplicemente scegliere quella che si adatta di più al vostro corpo e alle vostre necessità.

I pre-ordini sono aperti sul sito ufficiale e al momento le consegne sono stimate per il mese di agosto.

Secretlab TITAN Evo 2022 sarà anche disponibile in diversi materiali: il primo è Neo Hybride Leatherette, dodici volte più durevole dell’abituale PU e particolarmente luminoso, per un look più ricercato ed elegante. Se, invece, preferite un tessuto più morbido e di maggior traspirazione, la sedia arriva anche nel tessuto SoftWeave Plus, in diversi colori e per tutti i gusti. Potrete anche scegliere una livrea personalizzata, sempre in questi materiali, come quelle dedicate a World of Warcraft, a League of Legends, a Cyberpunk 2077 o a Il Trono di Spade.

Potete trovare tutti gli ulteriori dettagli e i video che mostrano la sedia in azione direttamente sul sito ufficiale. I prezzi partono da 429€ per la versione Small con Leatherette, fino a 999€ per la versione XL in pelle NAPA.