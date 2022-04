Seagate Game Drive per PS4 e PS5 da 2 TB con uno sconto del 36% su Amazon!

Avete di più spazio di memorizzazione sulla vostra PS4 o PS5? Oggi, abbiamo l’offerta che fa per voi! Infatti, attualmente il noto portale e-commerce Amazon offre la possibilità di avere l’hard disk esterno Seagate Game Drive da 2 TB a un prezzo assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

L’hard disk esterno Seagate Game Drive da 2 TB per PS4 e PS5 vi consente di espandere lo spazio di archiviazione a disposizione della vostra console con ulteriori 2 TB, permettendovi di avere sempre a disposizione sino a oltre 100 titoli aggiuntivi senza la necessità di cancellare giochi presenti nel disco fisso interno e scaricarli nuovamente in un momento successivo.

L’hard disk esterno Seagate Game Drive da 2 TB per PS4 e PS5 possiede un elegante chassis in alluminio in grado di integrarsi alla perfezione con qualsiasi postazione ed è nato dalla collaborazione tra Sony e Seagate per fornire la massima compatibilità, nonché avere la licenza ufficiale.

Grazie all’interfaccia USB 3.0, l’hard disk esterno Seagate Game Drive da 2 TB per PS4 e PS5 garantisce una velocità di caricamento ottimale per i titoli PS4 e non necessita di alcun cavo di alimentazione addizionale.

L’hard disk esterno Seagate Game Drive da 2 TB per PS4 e PS5 può contare su una configurazione rapida. Le console PS4 e PS5 saranno in grado di riconoscere l’unità e avviare la procedura di installazione guidata.

Solitamente il Seagate Game Drive da 2 TB per PS4 e PS5 viene proposto a 124,99€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 80,49€, con uno sconto del 36%, pari a un risparmio reale di 200€. Si tratta dell’’occasione perfetta per acquistare un ottimo smartwatch a prezzo scontato.

