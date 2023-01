Sea of Thieves accoglie un nuovo team di sviluppo di un’esclusiva PS5

Il massiccio Sea of Thieves potrà contare ora su un altro team di sviluppo che affiancherà Rare, e proviene curiosamente dallo sviluppo di un’esclusiva PS5.

Il titolo piratesco è stato uno dei baluardi di Xbox Game Pass (vi potete abbonare tramite Amazon) nei primi periodi di vita del servizio in abbonamento di Microsoft.

Dopo una partenza lenta si è aggiornato con una certa costanza e, oggi, può essere considerato serenamente come uno dei videogiochi più di successo tra le esclusive Xbox.

E mentre Xbox Game Pass si prepara ad un 2023 con sempre più videogiochi, Sea of Thieves si prepara invece ad avere una forza di fuoco maggiore.

Lucid Games affiancherà Rare nella produzione di contenuti per il titolo. Forse il titolo dello sviluppatore non vi ricorderà granché, ma è stato il team responsabile (anche) di Destruction AllStars.

Un titolo che all’epoca fece molto discutere per via del suo prezzo relativo all’offerta ludica, tant’è che venne messo rapidamente all’interno di PlayStation Plus.

La notizia è stata diffusa direttamente tramite l’account Twitter di Lucid Games:

We’re excited to announce that we are working with @RareLtd on @SeaOfThieves!

It’s been incredible supporting them on their thrilling pirate adventure & we can’t wait to see where this legendary voyage will take us! ⚔️ pic.twitter.com/KDAKg1put4

— Lucid Games (@LucidGamesLtd) January 18, 2023