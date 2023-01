PlayStation Plus Extra e Premium, addio a 10 giochi gratis da oggi

Da poche ore sono disponibili sul catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium 13 nuovi giochi gratis, grazie all’aggiornamento del servizio, sebbene oggi è anche il giorno dell’addio per ben 10 titoli appartenenti al catalogo.

La nuova versione dell’abbonamento Sony, che trovate anche su Amazon, offre di base diversi tier di prezzo e bonus destinati ai giocatori.

Tutti i nuovi giochi gratis di PlayStation Plus Extra e Premium, disponibili da questo momento per il download sulle rispettive piattaforme di casa Sony, sembrano aver messo d’accordo tutti.

Vero anche che, come vi avevamo anticipato nei giorni scorsi, è ora arrivato il momento di salutare una manciata di titoli, più precisamente dieci giochi gratis appartenenti alla generazione PlayStation 4.

Da oggi, martedì 17 gennaio 2023, dieci titoli per PS4 usciranno per sempre dal catalogo Sony. Pur non essendo tra i big più popolari di sempre, si tratta pur sempre di un addio che non farà troppo felici gli abbonati al servizio.

Poco sotto, quindi, trovate l’elenco completo dei giochi gratis che saluteranno proprio in queste ore il catalogo di PS Plus:

Bound by Flame

The Council

Electronic Super Joy

Enigmatis: The Ghosts of Maple Creek

The Last Tinker: City of Colors

Leo’s Fortune

Masters of Anima

Seasons After Fall

Shiness: The Lightning Kingdom

Space Hulk: Tactics

Se non li avete già riscattati, cogliamo anche l’occasione per ricordarvi che sono ancora disponibili per il download i giochi gratis di PlayStation Plus Essential: una volta aggiunti al vostro catalogo, quindi, potrete accedervi tutte le volte che vorrete.

Restando in tema, a quanto pare il 2023 non sarà l’anno di PlayStation 4, una console destinata a finire presto in soffitta a favore della sua sorella maggiore, PS5.

Infine, proprio per quanto riguarda le uscite più importanti del 2023, PlayStation ci ha da poco fatto sapere quali saranno i videogiochi da tenere d’occhio quest’anno.