Scopri le nuove offerte Euronics dedicate alla tecnologia!

Per quasi tutto il mese di gennaio, Euronics metterà a disposizione la migliore tecnologia a prezzi stracciati, facendo sì che il 2021 inizi nel migliore dei modi, dando la possibilità agli utenti di acquistare i loro prodotti preferiti a cifre molto vantaggiose. Con la Tech it easy, quindi, portare a casa smartphone, televisori e molto altro sarà decisamente più conveniente e ciò sarà possibile fino al 24 gennaio, salvo esaurimento scorte.

Il numero di offerte che meritano di essere prese in considerazione è altissimo e tra le tante abbiamo deciso di segnalarvi in questa occasione il notebook Microsoft Surface Pro 7, dispositivo che vi permette di lavorare e giocare praticamente ovunque, dato il suo design ultrasottile e la sua leggerezza. In questa variante è equipaggiato con un processore Intel Core i5 di decima generazione, 8GB di LPDDR4x RAM, uno spettacolare display touchscreen PixelSense da 12,3″ a risoluzione 2.736×1.824 pixel e SSD da 256GB, offrendo tutta la potenza che vi serve per le applicazioni di tutti i giorni.

Per quanto riguarda il reparto connettività, troviamo una porta USB-C, una porta USB-A, un connettore jack per cuffie da 3,5 mm, una porta Surface Connect, una porta per cover con tasti per Surface ed un lettore di schede microSDXC. Surface Pro 7 è perfetto per la situazione attuale, dove il lavoro e la didattica a distanza sono sempre più diffusi, grazie alla fotocamera anteriore da 5MP in grado di registrare video Full HD con supporto all’autenticazione facciale con Windows Hello, mentre sul retro trova posto una fotocamera posteriore da 8MP con messa a fuoco automatica.

Solitamente il notebook Microsoft Surface Pro 7 viene proposto a 1.399,99€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 1.099,99€, risparmiando ben 300€.

Ribadiamo che i prodotti inclusi in questa nuova promozione sono tantissimi, ed ecco perché il nostro consiglio è come sempre quello di visitare la pagina della promozione, così da poter trovare le offerte perfette per voi che, ricordiamo, termineranno il 24 gennaio salvo esaurimento scorte.

