Scopri la nuova offerta di Sky e Netflix: il massimo dell’intrattenimento a soli 19,90€ al mese!

La nota azienda Sky ha dato il via ad una nuova promozione che prevede l’abbonamento a Sky HD, il piano Intrattenimento plus e l’accesso Netflix a soli 19,99€ al mese per i primi 12 mesi, anziché 43,39€ al mese. Questa iniziativa scade domani, domenica 1° novembre 2020, quindi avete ancora pochissimo tempo per riflettere sull’effettuare il passaggio all’intrattenimento multimediale di Sky, ma ricordate che si tratta di una super occasione!

Aderendo a questa iniziativa, vi sarà installato l’ultimo ritrovato in quanto a tecnologia dei decoder, stiamo parlando di Sky Q che con i suoi comandi vocali, gli oltre 1000 GB di memoria, la possibilità di registrare fino a 4 programmi simultaneamente ed il supporto alle App come Youtube o Dazn, il tutto per offrire all’utente esperienze senza precedenti. È possibile inoltre usufruire dei contenuti Sky e dell’innovativo decoder SkyQ sia ricevendo le trasmissioni via il classico satellite oppure tramite Internet, sfruttando la vostra connessione attuale via fibra.

Questa promozione racchiude i tre pacchetti Sky TV, Sky Famiglia e Netflix ed una volta attivata preparatevi a farvi conquistare dalle serie Sky Original come Gangs of London oppure Petra con Paola Cortellesi, tutti i contenuti e le serie TV di Premium, e poi tantissimi programmi di viaggi, di cucina, di musica lifestyle arte e documentari, con la possibilità di vedere anche i programmi in lingua originale. E se tutto questo non dovesse bastarvi compreso c’è anche l’abbonamento all portale multimediale Netflix, dove sarà possibile vedere film e serie TV come Lucifer o Away, documentari e tanto altro, nel piano che prevede l’uso di due schermi in contemporanea con la definizione dei contenuti in HD. Potrete decidere di mantenere il vostro account o crearne uno nuovo.

Prima di lasciarvi, vi consigliamo di visitare la pagina relativa alla promozione per ulteriori informazioni, invitandovi nuovamente a non lasciarvi sfuggire questa offerta davvero imperdibile!

» Clicca qui per avere Sky, Netflix e tanto altro a soli 19,99€ «